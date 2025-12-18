Stručnjaci o "Šumama Srpske": Zastarjela mehanizacija i manjak radnika koče šumarstvo

Za povećanje efikasnosti i održivosti šumarske proizvodnje neophodno je uvesti savremenu mehanizaciju i sistemski rješavati probleme u "Šumama Republike Srpske" jer gubici prelaze 500 miliona KM zbog nerealizovane proizvodnje.

Izvor: Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Republike Srpske

Ove informacije rečene su na stručnom skupu koji je organizovalo Udruženje šumarskih inženjera i tehničara.

Prosječna realizacija planirane proizvodnje u okviru "Šuma Republike Srpske" iznosila je oko 90 odsto, što na godišnjem nivou znači nerealizovan prihod od približno 25 miliona KM, odnosno oko 150 miliona KM u šestogodišnjem periodu.

Kao ključni uzroci navedeni su nedostatak adekvatne radne snage, složeni postupci javnih nabavki, nedostaci zakonske regulative, vremenske neprilike, tržišni poremećaji, zastarjela mehanizacija i niska cijena sirovine.

Istaknuto je da posljedice ovakvog stanja daleko prevazilaze okvir šumarske proizvodnje i ogledaju se u narušenoj finansijskoj stabilnosti javnog preduzeća, smanjenoj aktivnosti drvoprerađivačkog sektora, odlivu radne snage, padu interesovanja za šumarska zanimanja i negativnim demografskim procesima u lokalnim zajednicama koje egzistencijalno zavise od šumarstva.

"Procijenjeno je da je sektor prerade drveta i proizvodnje namještaja, zbog manjka sirovine, u posmatranom periodu ostvario oko 500 miliona KM manje prihoda, što predstavlja značajan udar na ukupnu privredu Republike Srpske", ocijenili su u Udruženju.

Učesnici skupa saglasili su se da rješenja moraju biti sistemska i hitna, a zaključak je da bez zajedničkog djelovanja nadležnih institucija, stručne javnosti, privrede i obrazovnog sistema, nije moguće zaustaviti negativne trendove u šumarstvu.

Učesnicima na skupu o temi primjene savremene mehanizacije u šumarstvu predstavljene stručne prezentacije koje su obuhvatile tehničko-tehnološku tipizaciju terena, upotrebu dronova u savremenom šumarstvu, značaj i primjenu žičano-užetnih sistema.

Predstavljena je i analiza stanja proizvodnje u šumarstvu Republike Srpske s posebnim osvrtom na ključne izazove i moguća rješenja. Analize su pokazale da je u posljednjih šest godina evidentan kontinuiran pad proizvodnje šumskih drvnih sortimenata, kako u državnim, tako i u privatnim šumama.

Skup nedavno održan u Banjaluci okupio je predstavnike šumskih gazdinstava, preduzeća "Šume Republike Srpske", republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Centra za životnu sredinu, Privredne komore Republike, te Udruženja izvođača radova u šumarstvu, kao i akademsku zajednicu.

(Srna)