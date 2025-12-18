logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

CIK odbio zahtjeve SDS-a: Siniša Karan je i zvanično predsjednik Srpske 1

CIK odbio zahtjeve SDS-a: Siniša Karan je i zvanično predsjednik Srpske

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
1

Centralna izborna komisija BiH (CIK) odbila je danas, na trećoj održanoj sjednici, kao neosnovan zahtjev SDS-a za ponovno brojanje glasova na 140 biračkih mjesta.

2.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Zahtjev je podnesen nakon što su prije tri dana utvrđeni rezultati prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, održanih 23. novembra.

Prema utvrđenim rezultatima, kandidat SNSD-a Siniša Karan osvojio je veći broj glasova od kandidata SDS-a Branka Blanuše. Nakon objave rezultata, CIK je odredio rokove za podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje i prigovora na tačnost izbornih rezultata.

SDS je zahtjev za ponovno brojanje obrazložio navodnim nepravilnostima na biračkim mjestima u Doboju, Zvorniku, Laktašima, Bratuncu, Prijedoru, Ugljeviku, Višegradu i Bosanskoj Dubici.

Međutim, CIK je zaključio da ne postoje zakonski osnovi da se tom zahtjevu udovolji, navodeći da su tvrdnje iz zahtjeva paušalne i nedovoljno obrazložene.

"Nema osnova da se udovolji zahtjevu. Paušalni su navodi kojima se traži ponovno brojanje glasačkih listića", navedeno je u obrazloženju odluke.

CIK je, potom, odbacio kao nedopušten i zahtjev SDS-a da se na istih 140 biračkih mjesta ponište izbori.

Tokom sjednice je istaknuto da CIK može postupati i po službenoj dužnosti, te da je već preduzimao mjere radi provjere i otklanjanja eventualnih nepravilnosti, uključujući naređivanje ponovnog brojanja glasova, otvaranje vreća sa izbornim materijalom i grafološko vještačenje potpisa.

"CIK će i u narednom periodu nastaviti sa ovim aktivnostima", rečeno je na sjednici.

Kao nedopušten odbijen je i prigovor Gradskog odbora SDS-a u Zvorniku, koji se odnosio na navodnu povredu izbornog procesa na jednom biračkom mjestu. U obrazloženju je navedeno da prigovor nije podnijelo ovlašteno lice, zbog čega nije mogao biti razmatran.

(Hayat.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

CIK BiH prijevremeni izbori SDS

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Jaaa

Psssst, miševi...

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ