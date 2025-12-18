CIK odbio zahtjeve SDS-a: Siniša Karan je i zvanično predsjednik Srpske

Centralna izborna komisija BiH (CIK) odbila je danas, na trećoj održanoj sjednici, kao neosnovan zahtjev SDS-a za ponovno brojanje glasova na 140 biračkih mjesta.

Zahtjev je podnesen nakon što su prije tri dana utvrđeni rezultati prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, održanih 23. novembra.

Prema utvrđenim rezultatima, kandidat SNSD-a Siniša Karan osvojio je veći broj glasova od kandidata SDS-a Branka Blanuše. Nakon objave rezultata, CIK je odredio rokove za podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje i prigovora na tačnost izbornih rezultata.

SDS je zahtjev za ponovno brojanje obrazložio navodnim nepravilnostima na biračkim mjestima u Doboju, Zvorniku, Laktašima, Bratuncu, Prijedoru, Ugljeviku, Višegradu i Bosanskoj Dubici.

Međutim, CIK je zaključio da ne postoje zakonski osnovi da se tom zahtjevu udovolji, navodeći da su tvrdnje iz zahtjeva paušalne i nedovoljno obrazložene.

"Nema osnova da se udovolji zahtjevu. Paušalni su navodi kojima se traži ponovno brojanje glasačkih listića", navedeno je u obrazloženju odluke.

CIK je, potom, odbacio kao nedopušten i zahtjev SDS-a da se na istih 140 biračkih mjesta ponište izbori.

Tokom sjednice je istaknuto da CIK može postupati i po službenoj dužnosti, te da je već preduzimao mjere radi provjere i otklanjanja eventualnih nepravilnosti, uključujući naređivanje ponovnog brojanja glasova, otvaranje vreća sa izbornim materijalom i grafološko vještačenje potpisa.

"CIK će i u narednom periodu nastaviti sa ovim aktivnostima", rečeno je na sjednici.

Kao nedopušten odbijen je i prigovor Gradskog odbora SDS-a u Zvorniku, koji se odnosio na navodnu povredu izbornog procesa na jednom biračkom mjestu. U obrazloženju je navedeno da prigovor nije podnijelo ovlašteno lice, zbog čega nije mogao biti razmatran.

