Međureligijsko vijeće BiH osudilo prijetnje školama i zloupotrebu vjere u svrhu zastrašivanja

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Međureligijsko vijeće BiH najoštrije je osudilo prijetnje upućene školama i zloupotrebu vjere u cilju širenja straha, pozivajući institucije da hitno istraže slučaj i procesuiraju odgovorne.

Međureligijsko vijeće BiH osudilo prijetnje školama i zloupotrebu vjere u svrhu zastrašivanja Izvor: Pavel L Photo and Video/Shutterstock

Međureligijsko vijeće BiH najoštrije je osudilo svaku zloupotrebu vjere i manipulaciju vjerskim osjećajima s ciljem širenja straha, nesigurnosti i podjela u društvu, ističući da prijetnje upućene obrazovnim institucijama predstavljaju opasan pokušaj destabilizacije društva.

U saopštenju Međureligijskog vijeća navedeno je da prijetnje koje se pozivaju na vjerski identitet i koriste ekstremističku retoriku nemaju nikakve veze sa autentičnim vjerskim učenjima, niti sa vrijednostima koje vjerske zajednice u BiH njeguju.

Posebno je naglašeno da vjerske zajednice odlučno odbacuju nasilje, prijetnje i ucjene, naročito kada su usmjerene prema djeci i obrazovnim ustanovama. Iz Međureligijskog vijeća pozvali su nadležne organe da hitno, temeljno i odgovorno istraže ove prijetnje i da sve odgovorne procesuiraju u skladu sa zakonom.

Upućena je podrška učenicima, roditeljima, nastavnicima i svim zaposlenima u obrazovnim institucijama koje su pogođene prijetnjama, uz poziv građanima da ostanu smireni, da ne nasjedaju na provokacije i dezinformacije i da pokažu međusobnu solidarnost, odgovornost i povjerenje.

U više osnovnih i srednjih škola širom Republike Srpske i u Tuzlanskom kantonu jutros su stigli mejlovi prijeteće sadržine o mogućoj eksploziji.

U upozorenju koje je stiglo elektronskom poštom navodi se da je ovo prijetnja islamista čiji je cilj "zaštititi muslimane u BiH od uticaja i pritiska evropskih država i uspostaviti kalifat u Evropi".

