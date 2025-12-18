logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nešković: Obezbijeđeno 53 miliona KM za projekte u Republici Srpskoj; Dodik: Opozicija prekršila republičke interese

Nešković: Obezbijeđeno 53 miliona KM za projekte u Republici Srpskoj; Dodik: Opozicija prekršila republičke interese

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Delegat u Klubu Srba Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i potpredsjednik SDS-a Želimir Nešković izjavio je da su glasovi delegata SDS-a i PDP-a omogućili obezbjeđivanje 53 miliona KM iz Saudijskog fonda za projekte u Republici Srpskoj

Želimir Nešković Izvor: SDS

Među njima su, kaže Nešković i izgradnja Studentskog centra u Foči i Naučno-tehnološkog parka u Banjaluci.

Nešković je naveo da su optužbe predsjednika SNSD-a Milorada Dodika o izdaji pokušaj prikrivanja političkog neuspjeha, ističući da se interesi Republike Srpske, kako je rekao, ne brane etiketiranjem političkih protivnika, već konkretnim rezultatima i investicijama. On je naglasio da su sporazumi o grant sredstvima morali biti usvojeni u paketu kako bi projekti bili odobreni, te da bi u suprotnom izostala podrška i za projekte u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH.

Prema njegovim riječima, posebno je problematično to što delegati SNSD-a nisu podržali ove projekte, a sada, kako tvrdi, nastoje da se predstave kao zaštitnici interesa Republike Srpske. Nešković je poručio da je cilj da studenti u Foči dobiju moderan studentski centar, a Banjaluka savremeni naučno-tehnološki park, te da je odbijanje razvojnih projekata, prema njegovom stavu, štetno po interese Republike Srpske.

S druge strane, lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je podrška SDS-a i PDP-a usvajanju sporazuma o grant sredstvima, koji uključuju i projekat vezan za fakultet Ejupa Ganića, dokaz političke izdaje i saradnje sa bošnjačkim strankama bez, kako je naveo, jasnih principa.

Dodik je rekao da delegati SNSD-a nisu željeli da glasaju objedinjeno o sporazumu zbog, kako je naveo, moralne i političke neprihvatljivosti podrške projektima povezanim sa Ganićem, kojeg SNSD smatra odgovornim za zločine nad pripadnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici. On je podsjetio da su slični prijedlozi, prema njegovim riječima, ranije prolazili u institucijama BiH, ali da su tada svi srpski predstavnici bili protiv.

Prema Dodikovim riječima, opozicione stranke iz Republike Srpske su, glasajući za sporazum, zanemarile republičke interese i time, kako tvrdi, poslale poruku političke slabosti. On je ocijenio da su problemi u Domu naroda nastali slabljenjem pozicije SNSD-a i Republike Srpske, za šta je optužio opoziciju.

Dodik je takođe govorio o prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, ističući da se mora očuvati dignitet izbornog procesa i da, prema njegovim riječima, Republika Srpska ne smije dozvoliti da joj se osporava legitimitet izbornih rezultata.

Obje strane ostale su pri svojim stavovima, uz međusobne optužbe, dok je rasprava o sporazumima i projektima ponovo otvorila političke podjele u Republici Srpskoj i na nivou zajedničkih institucija BiH.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Želimir Nešković Milorad Dodik dom naroda Parlamentarne skupštine BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ