Budžet u drugom planu: Teške optužbe i uvrede Ninkovića i Stanivukovića (VIDEO)

Varnice i ružne riječi između Ljube Ninkovića, predsjednika Skupštine grada Banjaluka, i Draška Stanivukovića, gradonačelnika Banjaluke, obilježile su raspravu o nacrtu rebalansa budžeta.

Izvor: Grad Banjaluka/Aleksandar Čavić

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, optužio je skupštinsku većinu da nije dobronamjerna prema Banjaluci.

"Kada je skupštinska većina imala prijedloge kao sada kada je skupštinska većina bez gradonačelnika?", pitao je on i dodao da je većina "osakatila budžet za 50 miliona maraka".

Gradonačelnik je dodao da većini bitno da on padne, pa "makar Banjaluka bila pepeo".

U jednom trenutku Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada, upozorio je Stanivukovića da se vrati na diskusiju o rebalansu.

Na šta mu je Stanivuković rekao da vraća nekog drugog.

"Vraćam vas, nekulturnog i bezobraznog", rekao je Ninković, objavile su Nezavisne novine.

Tokom drugog obraćanja, Stanivuković je rekao da ne može znati sve, ali da je tu da sjedne i čuje.

"Da ste možda više u Banjaluci, znali biste više o svemu", rekao je Ninković Stanivukoviću.

Odlazeći sa govornice Stanivuković je pitao da li Ninković ima pravo da mu dobacuje na što mu je Ninković odgovorio da ima.

"Ja sam predsjedavajući", rekao je Ninković.

Za redovnu diskusiju se javio i Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine, navodeći da će uvijek govoriti o, kako kaže, kriminalu koji čini Stanivuković.

"Ja nemam najmeru da upotrebljavam riječi koje vi upotrebljavate. Ja ću pitati gradonačelnika da li je nenormalno ako amandman stavimo u budžet i vi to ne realizujete?", pitao je on.

Na kraju svoje diskusije Ninković se obratio Stanivukoviću.

"Gradonačelniče, biću vrlo direktan i jasan, to što ja ne volim pedere, ne znači nikako da sam nenormalan", rekao je on odgovarajući na ranije Stanivukovićeve riječi da je Ninković nenormalan.

Nedugo nakon toga za govornicu je stao i Stanivuković te odgovorio Ninkoviću koji u tom trenutku nije bio u sali.

"Tom zadnjom rečenicom kojom se obraćao meni, niko od odbornika nije se oglasio, a ja ću tražiti povredu poslovnika. Ta zadnja rečenica je otkrila jednu stvar, da iza svog terora zadnjih četiri-pet godina stoji Ljubo Ninković i Vlado Đajić", rekao je Stanivuković.

Iako je Stanivuković tražio izjašnjavanje zbog povrede poslovnika, rečeno je da to nije moguće jer nije naveo tačan član po kome traži povredu poslovnika.

