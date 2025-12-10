Skupština Banjaluke 17. decembra: Milion za Terme, a manje novca za vrtiće, sport i javni prevoz

Na sjednici Skupštine grada Banjaluka zakazanoj za 17. decembar odbornici će razmatrati dnevni red sa čak 84 tačke, među kojima su i značajne preraspodjele budžetskih sredstava.

Novac se skida sa projekata namijenjenih porodicama i djeci, zdravstvu, sportskim klubovima, javnom prevozu i asfaltiranju lokalnih puteva, dok istovremeno značajna sredstva idu u uređenje kompleksa "Terme Banjaluka", povećanje troškova zimske službe, ali i na kapitalni grantove za crkve.

Tako se, između ostalog, 200.000 KM skida sa potrošačke jedinice Odjeljenja za brigu o porodici i demografiju (organizacijski kod 2002212), sa pozicije tekućih doznaka za projekat „0 djece na listama čekanja za vrtić“. Sa Odjeljenja za saobraćaj i puteve – UGZ (kod 2002271) sa pozicija asfaltiranja puta u zaseoku Čeke – Brda i pribavljanja zemljišta u ulici Jovice Savinovića skida se ukupno 460.000 KM.

Odjeljenje za društvene djelatnosti (kod 2002282) smanjuje sredstva sportskim klubovima,100.000 KM rukometnom klubu Borac i 76.000 KM KK Vrbas Banja Luka, koja se preusmjeravaju na kapitalne grantove Hramu Bogojavljenja Gospodnjeg i Crkvi Svetog Vasilija Ostroškog (Obilićevo).

Najveći pojedinačni transferi odnose se na potrošačku jedinicu Odjeljenja za komunalne poslove – investicije (kod 2002263), gdje se milion KM preusmjerava za nastavak izgradnje i uređenja sadržaja oko objekta „Terme Banja Luka“, uključujući staze, potporni zid i obalu Vrbasa.

Dodatno, sa pozicije subvencija za javni prevoz u okviru Odjeljenja za javni prevoz – Direkcija (kod 2002275) skidaju se 700.000 KM, dok se još 984.000 KM iz stavke „Ostali izdaci“ preusmjerava na Zajedničku komunalnu potrošnju Odjeljenja za saobraćaj i puteve (kod 2002272), čime se značajno povećavaju sredstva za zimsku službu.

Uz to, iz budžetskih stavki za depozite, avanse i kamate na domaće i inostrane zajmove skida se ukupno 994.000 KM, dok se odjeljenju za prostorno uređenje umanjuje 190.000 KM kapitalnog granta za crkve i vjerske zajednice. Odjeljenje za društvene djelatnosti dodatno gubi još 100.000 KM sa granta FK Borac.

Odbornici će na sjednici koja će se početi u srijedu, 17. decembra uraspravljati i o brojnim drugim tačkama, uključujući izmjene regulacionih planova i kapitalnih projekata, prijedlogu o poskupljenju cijene vode u Banjaluci.