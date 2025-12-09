logo
Banjaluka sve popularnija: Grad na Vrbasu za deset mjeseci posjetilo više od 109.000 turista

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Najveći grad Republike Srpske za 10 mjeseci ove godine posjetilo je 109.559 turista ili osam odsto više nego u prošloj godini kada je u istom periodu zabilježeno 101.457 dolazaka, rečeno je u Turističkoj organizaciji Banjaluka.

11.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U deset mjeseci ove godine u Banjaluci je evidentirano 168.758 noćenja što je za devet odsto noćenja više nego u prošloj godini kada je evidentirano 155.009 noćenja.

Samostalni stručni saradnik u Turističkoj organizaciji Banjaluka Mladen Šukalo rekao je da na taj broj treba dodati još 3.416 dolazka i 6.452 noćenja ostvarena u apartmanima, sobama za iznajmljivanje, kući za odmor i u okviru seoskog turizma čija se evidencija prometa vodi od 1. januara ove godine.

On je naveo da je Banjaluku za 10 mjeseci ove godine posjetilo 76.373 stranih turista koji su ostvarili 168.758 noćenja i 33.186 domaćih turista koji su ostvarili 46.599 noćenja. 

Veliki broj turista očekuje se i tokom novogodišnjih praznika.

(Srna)

