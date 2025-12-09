Građanski otpor u Rosuljama: Mještani potpisima protiv nacrta za 16 zgrada – "Izazvaće saobraćajni kolaps!"

"Svi imamo djecu, osnovna škola je prepuna i nemamo uslova za proširenje bilo čega. Prošle godine smo čak imali i problema sa parking prostorom"

Izvor: Srna/Danijela Danojlić

Mještani banjalučkog naselja Rosulje održali su večeras sastanak na kojem su skupili potpise kako bi podnijeli zahtjev za sazivanje zbora građana ove mjesne zajednice radi primjedaba na Nacrt izmjena dijela regulacionog plana "Malta jedan" koji predviđa izgradnju 16 zgrada.

Mještanin Rosulja Predrag Klincov rekao je novinarima da je ovo naselje mirno i porodično, te da nema kapacitet za dalje proširenje.

"Sadašnjim planom izgradnje 16 novih zgrada na površini od 4,27 hektara blizu Osnovne škole `Aleksa Šantić` izazvaće se saobraćajni kolaps, a biće ugrožena i bezbjednost pješaka, jer u Ulici Živojina Preradovića nema ni trotoara, a djeca tuda idu. Zamislite još, prema Nacrtu izmjena regulacionog plana, procijenjenih novih 1.200 stanovnika sa 500 automobila. Mislim da je to potpuno iracionalno", naveo je Klincov.

On je poručio da će se stanovnici Rosulja svim pravnim sredstvima usprotiviti nacrtu izmjena regulacionog plana.

Prema njegovim riječima, nacrt izmjena regulacionog plana je napravljen, a da niko od mještana nije kontaktiran, niti obaviješten kako bi izrazili svoje potrebe za unapređenje, a ne dodatno opterećenje naselja.

Mještanin Rosulja Željko Krstanović rekao je da bilo kakve izmjene u Rosuljama ne dolaze u obzir zbog postojećih infrastrukturnih kapaciteta.

"Svi imamo djecu, osnovna škola je prepuna i nemamo uslova za proširenje bilo čega. Prošle godine smo čak imali i problema sa parking prostorom", ukazao je Krstanović.