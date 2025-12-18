logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Radovi na mostu u Česmi ulaze u završnicu (FOTO)

Radovi na mostu u Česmi ulaze u završnicu (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Vršilac dužnosti direktora "Puteva RS" Miroslav Janković izjavio je danas da se u okviru izgradnje pristupnih saobraćajnica na mostu u banjalučkom naselju Česma, na desnoj obali Vrbasa, završava habajući sloj kolovozne konstrukcije.

Izgradnja pristupnica mostu u Česmi pri kraju Izvor: Srna/Nenad Bereta

"Nakon toga se prelazi na lijevu obalu Vrbasa, gdje će početi izrada nasipa, ivičnjaka i ostalih priprema za aflast", rekao je Janković novinarima nakon obilaska gradilišta na desnoj obali Vrbasa.

On je ujedno izrazio i očekivanje da bi, ako posluži vrijeme, sve trebalo da se potpuno okonča oko 20. januara.

Janković je naveo da je procjenjena vrijednost izgradnje pristupnih saobraćajnica 1,5 miliona KM.

"Napominjem da je to bila obaveza grada Banjaluke, koji je vlasnik tih saobraćajnica i samog mosta, ali je po odluci Vlade Republike Srpske, zaduženo ovo preduzeće kako bi se radovi mogli završiti", dodao je Janković.

On je podsjetio da je ranije bila izdata građevinska dozvola za prisupne saobraćajnice na obje obale Vrbasa i da je Ministarstvo saobraćaja i veza Srpske u završnim pregovorima sa vlasnicima parcela na lijevoj obali oko rješavanja imovinskih odnosa.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Česma most u Česmi most putevi Srpske

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ