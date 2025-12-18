Radovi na mostu u Česmi ulaze u završnicu (FOTO)

Vršilac dužnosti direktora "Puteva RS" Miroslav Janković izjavio je danas da se u okviru izgradnje pristupnih saobraćajnica na mostu u banjalučkom naselju Česma, na desnoj obali Vrbasa, završava habajući sloj kolovozne konstrukcije.

"Nakon toga se prelazi na lijevu obalu Vrbasa, gdje će početi izrada nasipa, ivičnjaka i ostalih priprema za aflast", rekao je Janković novinarima nakon obilaska gradilišta na desnoj obali Vrbasa.

On je ujedno izrazio i očekivanje da bi, ako posluži vrijeme, sve trebalo da se potpuno okonča oko 20. januara.

Janković je naveo da je procjenjena vrijednost izgradnje pristupnih saobraćajnica 1,5 miliona KM.

"Napominjem da je to bila obaveza grada Banjaluke, koji je vlasnik tih saobraćajnica i samog mosta, ali je po odluci Vlade Republike Srpske, zaduženo ovo preduzeće kako bi se radovi mogli završiti", dodao je Janković.

On je podsjetio da je ranije bila izdata građevinska dozvola za prisupne saobraćajnice na obje obale Vrbasa i da je Ministarstvo saobraćaja i veza Srpske u završnim pregovorima sa vlasnicima parcela na lijevoj obali oko rješavanja imovinskih odnosa.

