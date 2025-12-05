U Sarajevu uhapšen jedan od najtraženijih bjegunaca: Srbija traži Štilića zbog teškog ubistva Milana Šuše

Jedan od najtraženijih bjegunaca iz Srbije, Sanjin Štilić (34), uhapšen je u Sarajevu po međunarodnoj potjernici zbog teškog ubistva. Akciju je izvela Interventna jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.
Kako je saopšteno iz MUP-a KS, hapšenje je obavljeno 4. decembra u ulici Hermana Gmajnera u opštini Novi Grad, na osnovu centralne potrage Interpola Beograd. Štilić, rođen u Tuzli, a nastanjen u Brčkom, priveden je zbog sumnje da je na teritoriji Srbije izvršio teško ubistvo.
Policija je potvrdila da je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva BiH i sudija Suda BiH, a osumnjičeni je smješten u službene prostorije za zadržavanje do daljeg postupanja.
Sumnjiči se za brutalno ubistvo u Zemunu
Štilić se tereti za ubistvo Milana Šuše, izvršeno 17. februara prošle godine u Zemunu. On je, prema optužbi, usred dana iz automobila izrešetao vozilo u kojem je bila žrtva, nakon čega je pobjegao i bio u bjekstvu više od godinu i po.
Podsjetimo, Šuša je prije smrti samo dva mjeseca i dva dana bio na slobodi jer je sa višegodišnje robije izašao 15. decembra 2023. godine.
Za ovaj zločin tereti se i Branko Savović, koji je ranije uhapšen zbog pomaganja u pripremi oružja i logistike izvršenja ubistva. Štiliću se, pored ubistva, na teret stavlja i nedozvoljena proizvodnja, držanje i promet oružja i eksplozivnih sredstava.
Interpol je potjernicu za njim raspisao 28. februara ove godine na zahtjev tužilaštva Srbije.
Slijedi odluka o izručenju
Štilić će biti sproveden pred Sud Bosne i Hercegovine, koji će odlučivati o njegovom izručenju Srbiji, gde ga tereti optužnica za jedan od najbrutalnijih zločina u skorije vrijeme.
(Crna hronika BiH/Mondo)