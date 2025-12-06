Danas tmurno i suvo vrijeme, tokom vožnje se savjetuje dodatni oprez

U cijeloj BiH danas se očekuje tmurno i uglavnom suvo vrijeme, a veoma slaba kiša padaće samo ponegdje na istoku.

Na jugu se očekuje razvedravanje uz sunčanije vrijeme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab i promjenljiv, u Hercegovini slaba do umjerena bura.

Najviša dnevna temperatura vazduha od šest do 11, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih

Na jugu Hercegovine jutros je sunčano, a u ostalim područjima oblačno. U pojedinim krajevima registrovana je slaba kiša ili rosulja, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Stanje na putevima

Na većini dionica kolovoz je jutros mokar i klizav, niska oblačnost smanjuje vidljivost u višim predjelima, a vozačima se skreće pažnja na učestale odrone, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Zbog radova na magistralnom putu Rača-Bijeljina saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova, dok na dionici magistralnog puta Gojsovac-Pavlovića most dolazi do povremene obustave saobraćaja.

U Srpskoj rođene 24 bebe U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, po 12 djevojčica i dječaka. Šest beba rođeno je u Banjaluci, pet u Gradišci, po četiri u Prijedoru i Doboju, dvije u Zvorniku, a po jedna u Trebinju, Istočnom Sarajevu i Nevesinju.

U toku su i radovi na sanaciji magistralnog puta od Brčkog do Brezova Polja. Odvijanje saobraćaja izvodi se usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina u toku je postavljanje rasvjete u tunelu Sijeračke stijene, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja u tunelu.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog postavljanja završnog sloja asfalta. Vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa, osim vozila hitne pomoći, vatrogasnih i vozila lokalnog stanovništva.

Na putu Bileća-Trebinje na lokalitetu Žudojevići vrši se sanacija kosine usjeka te se saobraća jednom trakom u dužini 300 metara uz moguće obustave do 15 minuta.

Povremena obustava saobraćaja aktuelna je na na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, zbog sanacije kolovoza, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom.

Radovi se izvode i na dionicama Kozarska Dubica-Prijedor, zatim u tunelima Grabovica i Oštri vrh na putu Brodar-Višegrad, te na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane, na području Prijedora, Brod na Drini /Foča/-granični prelaz Hum /Šćepan Polje/.

Zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica-LJubogošta u mjestu Donja LJubogošta, zatim u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja LJubogošta, te na magistralnom putu Ustiprača-Novo Goražde. Na svim putnim pravcima moguće su privremene obustave saobraćaja.

Usljed klizišta jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Bušletić-Zelinja u mjestu Donja Paležnica, Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevom, Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever u FBiH, zbog izgradnje bukobrana, na mjestu radova saobraćaj se odvija preticajnom trakom.

Zbog radova na zamjeni rasvjetnih tijela za saobraćaj je zatvorena cijev u tunelu Igman, na dionici auto-puta Sarajevo zapad-Lepenica. Saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom auto-puta, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju, sve do završetka radova.

Na dionici magistralnog puta Jablanica-Blidinje putnička vozila do tri i po tone saobraćaju otežano, a za vozila veće nosivosti i dalje je na snazi obustava.

Radovi su aktuelni na magistralnim putevima Semizovac-Olovo, Jajce-Crna Rijeka, kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.

AMS podsjeća da se, zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje EU, na graničnim prelazima mogu očekivati duža zadržavanja.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do tri i po tona.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila iznad pet tona najveće dozvoljene mase. Teretna vozila preko pet tona preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati preko graničnog prelaza Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova. Vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu.

Iz AMS-a apeluju da vozači voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da na put ne kreću bez zimske opreme.