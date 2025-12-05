Dnevni horoskop za 6. decembar 2025: Rakove muči prošlost, Vodolije ljubomora

Pročitajte dnevni horoskop za 6. decembar 2025. godine!

Dnevni horoskop za 6. decembar 2025. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 6. decembar 2025. godine kaže da vam danas sve ide sporije nego što biste voljeli, ali to vam zapravo pomaže da sredite sitnice koje ste stalno gurali sa strane. U ljubavi budite nežniji nego inače, partner će to cijeniti. Slobodni Ovnovi bi mogli da nalete na zanimljivu osobu na sasvim običnom mjestu. Finansije držite pod kontrolom, a energija raste kako se bliži veče.

BIK

Danas vas sve malo usporava, pa računajte na pomijeranja obaveza. U ljubavi se najviše cijeni praktična podrška, zato uradite nešto konkretno za partnera. Slobodnima na suptilan način ukazuje pažnju. Na poslu otvorite oči sa papirologijom. Energija je stabilna, ali stomak vam je osjetljiviji. Izbjegavajte tešku hranu.

BLIZANCI

Dan vam je pun poruka, poziva i informacija koje treba da posložite. Ne rasipajte se na više strana. U vezama izbjegnite sarkazam, vaša riječ danas ima jači ton. Slobodnima lijepo ide flert, posebno onlajn. Što se finansija tiče, bilo bi dobro da se malo obuzdate u trošenju. Uveče vam prija lagana šetnja da se isključite.

RAK

Osjećate potrebu da sredite prostor oko sebe, to vam sada baš prija. Partner više cijeni male, nežne gestove pažnje od velikih riječi. Slobodne Rakovie će mučiti nostalgija za bivšim, ali dobro razmislite prije nego što se javite. Na poslu budite posvećeni planiranju. Energija vam je slabija, vodite računa o stomaku i odmoru.

LAV

Dnevni horoskop za 6. decembar 2025. godine kaže da su sve oči danas uprte u vas, htjeli vi to ili ne. U ljubavi budite iskreni, bez drame, to vam ne ide u prilog. Slobodnim Lavovima lijepe prilike dolaze preko društvenih dešavanja. Na poslu blistate, ali ne pretjerujte u dokazivanju. Energija je jaka, ali lako pregorite, zato uveče usporite.

DJEVICA

Danas vam najviše prijaju mir i fokus. U ljubavi se suzdržite od kritikovanja partnera zbog sitnica, mogao bi to pogrešno da shvati. Slobodne Djevice imaju šansu da upoznaju nekoga ko im intelektualno odgovara. Posao ide rutinski, ali vaša preciznost sprečava tuđe greške. Energija vam je prosječna, a stomak osjetljiv.

VAGA

Dnevni horoskop za 6. decembar 2025. godine kaže da je današnji dan pun ljudi, poziva i druženja. U ljubavi partner cijeni vaš trud da uljepšate atmosferu. Slobodne Vage lako privlače pažnju, posebno na kulturnim događajima. Na poslu ste odličan posrednik u tuđim raspravama. Pijte više vode zbog osjetljivog urinarnog sistema.

ŠKORPIJA

Danas imate jasnu sliku šta želite i spremni ste da to sprovedete. U ljubavi vam prija dublji razgovor i iskrenost. Slobodne Škorpije osjećaju privlačnost prema nekome iz okruženja. Na poslu vas očekuju pregovori, a vaša moć prosuđivanje je presudna. Nervi su vam osjetljivi, potrebna vam je kratka, intenzivna fizička aktivnost.

STRIJELAC

Naglašena je potreba za proširivanjem znanja, putovanjem, razgovorima sa ljudima iz drugih sredina... U ljubavi vam odgovara sloboda, zato ne pritiskajte ni partnera ni sebe. Slobodne očekuje lijep, ali prolazan susret tokom puta ili predavanja. Energija vam je visoka, ali varira, zato izbjegavajte tešku hranu i alkohol.

JARAC

Fokus vam je na finansijama i praktičnim stvarima. Ukoliko ste u vezi, važno je da postignete dogovor oko zajedničkih obaveza ili budžetu. Slobodne Jarčeve bi mogla da privuče osoba koja je starija ili statusno stabilna. Na poslu ste zapaženi. Zglobovi i kosti zahtijevaju pažnju, pa se čuvajte hladnoće.

VODOLIJA

Na poslu vam stiže više obaveza, ali jedna zanimljiva prilika vam podiže motivaciju. U vezi su moguće sitne ljubomore, ali sve brzo prolazi ako ne produbljujete raspravu. Slobodni se premišljaju između flerta i tihe želje za nečim ozbiljnijim. Osjetljiv vam je krvni pritisak, pa izbjegavajte previše kofeina.

RIBE

Dnevni horoskop za 6. decembar 2025. godine kaže da su na poslu mogući mali zastoji zbog tuđih propusta, što vas može izbaciti iz ritma. Ako ste u vezi, partner ima potrebu za pažnjom, više nego inače. Slobodni se vraćaju jednoj ideji o bivšoj simpatiji, ali nisu sigurni šta zapravo žele. Moguće su blage alergijske reakcije, pa obratite pažnju na ishranu i kozmetiku.

