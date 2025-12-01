Astro prognoza za prvu nedjelju decembra 2025: Ovnovi ljubimci horoskopa, Blizanci i Strijelčevi na oprezu

Astrološkinja Ivana Kragović otkrila je šta nam donosi nedelja od 1. do 7. decembra 2025. godine!

Izvor: Shutterstock/ImageSymphony /K1 printscreen

U emisiji "Žena za sva vremena" na televiziji K1, astrološkinja Ivana Kragović govorila je o energijama prve nedjelje decembra 2025. i šta nas očekuje u ljubavi, finansijama i svakodnevnim odlukama prema horoskopu.

Dinamična i inspirativna nedelja

"Lijepa nedelja je pred nama, posebno jer smo izašli iz retrogradnog Merkura, koji je umio da donese nevolje. Dobra stvar je što Merkur stavlja pod lupu stvari na koje treba obratiti pažnju. Ova nedjelja je dinamična i poletna, osetićemo inspiraciju da iniciramo nove stvari, jer smo ušli u znak Strijelca - znak koji voli radost, optimizam, putovanja, učenje, ljubav, rizik i slobodu. Privodimo godinu kraju i mnogi će biti motivisani da postignu rezultate. Oni kojima je nedostajalo samopouzdanja, krenuće da ga jačaju".

Povoljno za ljubav i finansije

Kragović je naglasila da je ovo dobar period za emotivne i finansijske odluke, ali sa oprezom.

"Jako dobar je period za ljubav, a neke veze mogu da se završe i brakom. Krajem nedjelje, kada je pun Mesec u Blizancima, emocije su intenzivne, od euforije do anksioznosti. Ovo je period pogodan za upoznavanja, povezivanje i razgovore, ali nije idealan za donošenje važnih odluka. U saobraćaju mogu da nastanu konflikti i nesporazumi, ali ne nužno opasni".

Najpovoljniji dani za pregovore

Astrološkinja je savjetovala kada je najbolje planirati finansijske dogovore i veridbe.

"Utorak i srijeda, 2. i 3. decembar, odlični su dani za pregovore, posebno o finansijama, jer je energija stabilna. Dobro je i za vjeridbe".

Znakovi koji treba da paze na iscrpljenost i nervozu

Kragović je upozorila određene znakove na potencijalne izazove u energiji i raspoloženju.

"Najviše Blizanci i Strijelčevi, ali i Rakovi u narednih 15 dana. Strijelčevi će osećati pojačan entuzijazam i poletnost".

Izazovi u međuljudskim odnosima

Astrološkinja je objasnila znakove očekuju važni izbori i kako da pristupe konfliktima.

"Blizanci, Vodolije i Strijelčevi mogu se naći u situacijama izbora 'ili - ili'. Važno je pristupiti odnosima strpljivo, bez brzih reakcija i osude".

Ljubimac univerzuma ove nedjelje

Za kraj, Kragović je otkrila koji znak će biti u fokusu planeta.

"Ovan je ovaj put ljubimac univerzuma, njegov optimizam i energija posebno će biti naglašeni".