Dnevni horoskop za 29. novembar 2025: Ovan ispašta zbog tuđe greške, Škorpiju muči stara ljubavna tema...

Pročitajte dnevni horoskop za 29. novembar 2025. godine!

Izvor: Shutterstock

Dnevni horoskop za 29. novembar 2025. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 29. novembar 2025. godine donosi iznenadnu promjena plana na poslu, možda zbog nečije greške, ali upravo tu pokazujete koliko ste brzi i snalažljivi. U ljubavi, dobijate neočekivan kompliment koji će vas potpuno razoružati. Veče donosi malu dilemu oko poruke koju treba da pošaljete, ali intuicija vas vodi na pravu stranu. Moguća glavobolja.

BIK

Vaš dnevni horoskop vas stavlja u centar pažnje zbog odličnog prijedloga koji iznosite pred timom, iako ste ga smišljali u posljednjem trenutku. U emotivnim odnosima stiže neko novo razumijevanje, imaćete osjećaj da vam partner ili simpatija napokon čita misli. Popodne je povoljno za kratak razgovor koji mijenja jednu vašu odluku. Zdravlje je dobro.

BLIZANCI

Na poslu vas čeka situacija u kojoj se od vas očekuje da preuzmete vođstvo, čak i ako to niste planirali. U ljubavi, privući će vas nečiji humor ili brz odgovor koji će vas oboriti s nogu. Veče donosi neočekivan poziv za druženje koji vam potpuno menja raspoloženje. Moguća prehlada.

RAK

Danas završavate važnu obavezu i shvatate da vas je nepotrebno opterećivala, sve pada na svoje mjesto. U ljubavi, emotivni razgovor s partnerom ili osobom koja vam se dopada, donosi potpuno novo razumijevanje. Moguća je vijest iz daljine koja vas podsjeća na stare želje. Jačajte imunitet.

LAV

Dnevni horoskop za 29. novembar 2025. godine na poslovnom planu donosi priliku da se istaknete kroz nešto što drugi nisu imali hrabrosti da preuzmu. Emotivno, osjećate snažniju povezanost sa nekim ko vas već neko vrijeme privlači, a danas se konačno dešava jedan korak napred. Veče donosi prijatan susret. Dobro se osjećate.

DJEVICA

Danas vas čeka sitna zbrka na poslu, ali vi je rešavate precizno i elegantno, što drugi primjećuju i cijene. U ljubavi, neko vam se sve više otvara i pokazuje svoju nežniju stranu. Moguće je da ćete dobiti malu, ali slatku pažnju koja vas vraća u dobro raspoloženje. Čuvajte se prejedanja.

VAGA

Dnevni horoskop za 29. novembar 2025. godine na poslu donosi novu informaciju koja menja vaš pristup jednoj situaciji, ali vama daje prednost. U ljubavi, očekujte trenutak u kojem shvatate da se neko trudi više nego što ste mislili. Veče vam donosi lijep osjećaj zbog jedne iskrene poruke ili poziva. Zdravlje je dobro.

ŠKORPIJA

Danas se budite sa jasnom energijom i potrebom da završite nešto što vas dugo prati i uspjećete u tome. U ljubavi, jedna stara tema se opet vraća, ali ovoga puta imate smireniji pristup i dobijate željeni rezultat. Intenzivan pogled tokom dana govori više od svih izgovorenih reči. Više spavajte.

STRIJELAC

Bićete puni optimizma i lako ćete rješavati sve što se pojavi pred vama, pa i ono što ste mislili da će vam zadavati glavobolju. U ljubavi, danas vas privlači iskrenost neke osobe, toliko da može da vas ostavi bez riječi. Moguć je susret koji će se pretvoriti u spontanu, ali veoma značajnu priču. Moguća nesanica.

JARAC

Na poslu dolazi prilika da završite složen zadatak prije roka, što vam otvara vrata za nešto veće. U ljubavi, partnerova reakcija ili osmijeh unosi mir u vaš dan. Moguće je da ćete razmišljati o zajedničkim planovima koji vas inspirišu. Stres može da bude okidač oslabljenog imuniteta.

VODOLIJA

Imate osjećaj da radite protiv svih, ali baš to vas danas vodi do originalnog rješenja koje se drugima neće ni desiti. Emotivno, privlači vas osoba koja vas istovremeno i izaziva i inspiriše. Neočekivani razgovor krajem dana mijenja vašu perspektivu o jednoj vezi ili odnosu. Dobro se osjećate.

RIBE

Dnevni horoskop za 29. novembar 2025. godine kaže da vas na poslu očekuje prilika koju dobijate zahvaljujući svojoj suptilnosti i strpljenju. Neko je to primijetio i želi da vas uključi u važan projekat. U ljubavi, danas možete da osjetite jaču nežnost i toplinu od osobe koja vam znači. Jedan tihi gest uveče govori više nego duga priča. Zdravlje je dobro.