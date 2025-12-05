Maloljetnik koji je napao Srbe u Splitu pušten da se brani sa slobode

Splitska policija pustila je maloljetnika (16) da se brani sa slobode nakon što je uhapšen zbog napada dvojicu državljana Srbije.

Izvor: AJDIN KAMBER/SHUTTERSTOCK

Maloljetnik je policiji priznao da je bio u grupi koja je sa navučenim kapuljačama na parkingu u blizini jednog kafića u splitskom naselju Ravne njive napala pedesetogodišeg i tridesetčetvorogodišnjeg državljanina Srbije.

"Slobodna Dalmacija", pozivajući se na nezvanične informacije, objavila je da jedan od napadnutih već dugo godina radi u Splitu za jednu građevinsku firmu i tog je jutra s prijateljem prije posla popio kafu, ali da je očito "neko čuo njihovu `ekavicu`".

"Kad su muškarci ustali, platili piće i sjeli u kombi vozilo splitskih registarskih oznaka, koji je bio parkiran ispred lokala, odjednom se ispred njih stvorilo nekoliko napadača koji su ih počeli vrijeđati glasno psujući im, uz ostalo `mater srpsku` i udarati šakama po vozilu pokušavajući ih izvuči iz njega", navodi splitski dnevnik.

List dodaje da su razbili staklo na suvozačevim vratima, ali da je onda očigledno neko naišao, pa su se napadači razbježali.

Splitska policija danas je uhapsila i osamnaestogodišnjaka, osumnjičenog za napad na državljane Srbije, odnosno krivična djela nasilničko ponašanje i oštećenje tuđe stvari u vezi sa zločinom iz mržnje.

Iz policije je saopšteno da se napad desio juče te da su prijavu dobili oko 8.30 časova.

"Dok su se oštećeni nalazili u kombi vozilu splitskih registarskih oznaka kojim su namjeravali da napuste parking, četiri lica su prišla vozilu, otvorila vrata te fizički napala muškarce, nakon čega su pobjegli", naveli su iz policije.

U saopštenju se dodaje da su napadnuti strani državljani, s kojima je u policijskoj stanici obavljen razgovor i da su podnesene krivične prijave.

"Nisu imali vidljivih povreda i odbili su ponuđenu ljekarsku pomoć kao nepotrebnu. Obavljen je uviđaj te je započeto kriminalističko istraživanje", istakli su iz policije.

(Srna)