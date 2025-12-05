"Odrubio" Titovu glavu i pobjegao: Pronađen Slovenac koji se tereti za razbojništvo

Slovenačka policija pronašla je čovjeka koji je "skinuo" glavu sa spomenika Josipu Brozu Titu.

Izvor: PU Celje

Slovenačka policija pronašla je čovjeka koji je u Velenju "skinuo" glavu sa spomenika Josipu Brozu Titu, a potom je utovario u gepek auta i otišao, prenosi Telegraf, pisanje Tanjuga.

Iz Policijske stanice Celje su rekli da je krivac 49-godišnji Slovenac koji je na automobilu imao dvije različite hrvatske tablice.

"Noćas je građanin Velenja nazvao Policijsku stanicu i dojavio da je u blizini muzičke škole uočio muškarca kako je u auto marke 'škoda kodiaq' tamnije boje, utovaruje veći metalni predmet, a potom se odvezao u smjeru raskrsnice".

Policija je brzo nakon dojave na Cesti Simona Blatnika zaustavila 49-godišnjeg vozača putničkog vozila koje je odgovaralo opisu građanina", rekla je Milena Trbulin portparol Policijske stanice Celje.

Izvor: PU Celje

Navedeno je da su na vozilu bile postavljene dvije različite hrvatske registarske tablice.

"Kod građanina, s područja Policijske stanice Velenje, u prtljažniku je pronađena glava bronzane skulpture Josipa Broza Tita s Titovog trga u Velenju. Riječ je o bronzanoj skulpturi visokoj više od šest metara. U navedenom slučaju riječ je o za svaku osudu vrijednom činu skrnavljenja kulturne i istorijske baštine", saopšteno je za hrvatski portal.

U toku je, navodi se, prikupljanje informacija u vezi sumnje na počinjenje krivičnog djela oštećenja ili uništenja stvari koje imaju posebnu kulturnu važnost ili prirodnu vrijednost prema članu 219. Krivičnog zakona - 1, kao i utvrđivanje svih ostalih okolnosti navedenog događaja.

