Dojavu o bombi u banjalučkoj školi prijavio učenik

Autor Dragana Božić
0

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka identifikovali su maloljetnika koji je danas oko 13.20 časova putem telefona lažno prijavio da je u jednoj osnovnoj školi u Banjaluci postavljena eksplozivna naprava.

Dojavu o bombi u banjalučkoj školi prijavio učenik Izvor: mondo.ba

Nakon prijave, policija je odmah evakuisala učenike i nastavno osoblje, te izvršila detaljan protivdiverzioni pregled objekta. Utvrđeno je da nema nikakvih bezbjednosnih prijetnji, potvrđeno je iz Policijske uprave Banjaluka.

"Prema maloljetnom licu preduzimaju se sve zakonom propisane mjere, u skladu sa Uputstvom o postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnim predmetima. Slučaj se vodi pod nadzorom dežurnog tužioca za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je događaj kvalifikovao kao krivično djelo lažno prijavljivanje krivičnog djela", saopštila je banjalučka policija.

Iz policije još jednom apeluju na građane, a posebno na mlade, da su ovakve prijave izuzetno ozbiljne, te da osim što uzrokuju uznemirenost i angažman značajnih policijskih i drugih resursa, predstavljaju i krivično djelo koje sa sobom nosi zakonske posljedice.

(Mondo)

