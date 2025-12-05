logo
Rusija blokirala Snapchat i FaceTime: Tvrdi da su aplikacije korišćene za "terorističke aktivnosti"

Rusija blokirala Snapchat i FaceTime: Tvrdi da su aplikacije korišćene za "terorističke aktivnosti"

Autor Dragana Božić Izvor Klix.ba
0

Zabrana se uklapa u širi talas restrikcija koje Rusija uvodi od 2022. godine.

Rusija blokirala Snapchat i FaceTime Izvor: Shutterstock

Rusija je uvela još jednu veliku blokadu digitalnih servisa. Roskomnadzor, ruska Federalna služba za nadzor komunikacija, informacionih tehnologija i masovnih medija, zabranio je pristup aplikacijama Snapchat i FaceTime u čitavoj zemlji.

Kako tvrde ruske vlasti, te platforme korišćene su "za organizovanje i izvođenje terorističkih činova", kao i za prevare.

Ostaje nejasno da li se ove aplikacije mogu koristiti uz VPN, ali zabrana se savršeno uklapa u niz restrikcija koje Moskva postepeno uvodi od početka invazije na Ukrajinu 2022. godine. Facebook i X blokirani su još u martu te godine, dok je Instagram nedugo zatim završio na istoj listi. Prošlogodišnja zabrana pogodila je i Signal, a Rusija je ove godine zaprijetila da će blokirati i WhatsApp.

Ovakvi potezi omogućavaju državnim organima potpunu kontrolu nad time gdje i kako se odvija komunikacija u zemlji. Međutim, vjeruje se da postoji još jedan motiv - preusmjeravanje korisnika na državnu super-aplikaciju "MAX", koja objedinjuje komunikaciju, bankarske usluge i skladištenje dokumenata, pišeKlix.

"MAX" je dio dugogodišnjeg plana da se građani oslone na ruske tehnološke servise umjesto na strane platforme.

(Mondo)

