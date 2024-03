Tepih u kupatilu, konj u sobi za goste: Najbizarnije stvari koje ljudi drže u kućama

Šta je najčudnije što ste vidjeli tokom posjete nečijoj kući?

Izvor: Shutterstock

Na ovo pitanje odgovarali su korisnici Reddita, koji su opisali neke od najbizarnijih i najčudnijih stvari koje su viđali u domovima različitih ljudi.

"Nikad neću razumjeti potrebu ljudi da u kupatilo postave tepih. Kuća koju sam iznajmljivao imala je kupatilo s čupavim tepihom preko cijelog poda, a vlasnik nije dozvoljavao da ga uklonimo. Što je još gore, daska i poklopac za WC školjku imali su navlake od istog materijala", napisao je jedan reditor, a drugi je dodao: "Jedino odvratnije od toga su tepisi u javnim toaletima"

"Jednom sam ušao u kuću ljudi koji su u sobi za goste držali konja. Samo je stajao tamo i izgledao prilično iznenađeno kad nas je vidio", jedan je od komentara.

"Radio sam u kompaniji koja je pružala usluge kablovske televizije. Nagledao sam se svega, ali prizor koji nikad neću zaboraviti su stjenice koje su bile po cijeloj kući, a izlazile su i iz kose vlasnice", opisao je jedan korisnik prizor koji je izazvao masovno zgražavanje.

Izvor: Shutterstock

Jedan zaposleni u Hitnoj pomoći je opisao kako se prvi put sreo sa "porno ćoškom".

"Došli smo na poziv jednog starijeg čovjeka koji se žalio na bolove u grudima. U ćošku njegove dnevne sobe nalazio se pravi "porno oltar", uređena polica sa stotinama bizarnih skulptura i prastarih seksualnih pomagala, pažljivo izloženih".

Lopatica za šta...?

"Kao dijete, išla sam kod drugarice na spavanje. Prije odlaska u krevet objasnili su mi da cijevi u njihovoj kući nisu najbolje i da se lako začepe. Zato su pored WC školjke imali lopaticu, sličnu nožu, pomoću koje su 'usitnjavali' sadržaj prije puštanja vode. Ne treba ni da kažem da sam pobjegla kući prvom prilikom", kaže jedna korisnica Reddita.

Ima i onih koji vole da "prepravljaju" poznata umjetnička djela.

"Jednom sam u nečijoj kući vidio veliku sliku "Posljednje večere" na kojoj je umjesto lika Isusa bilo lice vlasnika kuće... Slika je stajala iznad televizora i domaćin je bio izuzetno ponosan na nju".

Neko je napisao prizor koji kod nas i toliko nije rijedak.

"Kada sam tražio kuću koju ću da kupim, u jednoj je bila velika preparirana medvjeđa glava. Stajala je u hodniku na zidu, a što je još gore, u ustima je imala veliku cigaru".

Kuću jednog starijeg para, koju je nakon njihove smrti sređivala, jedna žena nikad neće zaboraviti.

"Bili smo komšije preko 20 godina i bili su predivni ljudi, ljubazni, fini. Nakon njihove smrti, agencija za prodaju me zaposlila da očistim njihovu kuću i sredim je za pokazivanje kupcima. U podrumu sam pronašla 50ak skulptura golih ljudi u prirodnoj veličini, koje nisu bile kopije grčkih ili rimskih statua, nego djelo mojih pokojnih komšija. Izgledalo je kao horor film", kaže žena.

Izvor: Shutterrstock

Nacističke memorabilije nisu tako rijetke kao što mislimo.

"Bio sam dostavljač i jednom sam, dok sam čekao da plate hranu, kroz vrata vidio ručno rađeni prekrivač za krevet sa velikim kukastim krstom na sredini. Nisu se čak ni trudili da ga sakriju", napisao je jedan redditor.

"Jedan moj priljatelj na polici u dnevnoj sobi drži ljudsku lobanju. On je ljekar i dobio je za vrijeme studiranja. Vjerujem da je to ilegalno, i nikad se nisam usudio da pitam čija je, ali on se ponaša kao da je riječ o rijetkom blagu", jedan je od komentara.

Prema komentarima na ovoj društvenoj mreži, čini se da su vibratori i dildoi najčešće sretani "čudni" predmeti, a na samom kraju izdvajamo komentar:

"Jednom sam ušao u kuću i vidio u njoj srećnu i funkcionalnu porodicu. Nikad prije nisam vidio ništa slično".

Šta je najčudnije što ste vi vidjeli u gostima?

