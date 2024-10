Desingerica se pobio nasred ulice, žena mu završila krvava

Desingerica otkrio detalje incidenta u kojem je povrede dobila njegova supruga.

Izvor: Tiktok/printscreen/nenaneniii

Reper Dragomir Despić Desingerica i njegova supruga Nevena našli su se u centru interesovanja zbog incidenta koji se dogodio tokom i poslije vožnje automobilom.

Kako je navedeno, došlo je do problema u saobraćaju, a potom i do tuče. Desingerica se ovim povodom oglasio i istakao da je riječ o starijem čovjeku, koji je potom udario njegovu suprugu. Sa njima je bilo i njihovo dijete.

"Krenuo je da gurne kolica na automobil, pa sam naglo ukočio! Pozadi u autu dijete mi je spavalo, supruga Nevena je takođe bila u kolima. Taj čovjek me je napao, vikao je: 'P***o drogirana, šta je bilo?', pa sam izašao odmah iz kola. Čovjek, deda, me je gurnuo i krenuo na mene, pa sam mu rekao da mi ne pada na pamet da se tučem sa čovjekom koji može otac da mi bude! Govorio sam mu: 'Neću da se bijem sa tobom, mator si, ne mogu da se tučem sa tobom', a onda je krenuo sin tog čovjeka da me udari! Ja sam onda krenuo na njegovog sina, dok me je deda sve vrijeme udarao", rekao je Desingerica.

"Nevena je izašla iz auta, a taj deda ju je udario pesnicom i raskrvario joj usnu! Krenuo je onda sina da udari, matori udara i napada!", dodao je reper u šoku.

Izvor: ATA AHLE

(MONDO/Blic)