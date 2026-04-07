Američki reper Offset ranjen u pucnjavi ispred kazina na Floridi

Američki reper Offset upucan je ispred kazina u Floridi

Reper Offset, bivši član grupe Migos, upucan je u blizini popularnog kazina na Floridi.

Predstavnik repera potvrdio je za TMZ da je Offset upucan u ponedeljak u blizini hotela i kazina "Seminole Hard Rock Hotel & Casino" u Holivudu na Floridi.

Prema riječima portparola, Offset je "dobro i trenutno se nalazi u bolnici gdje prima medicinsku negu". Takođe je navedeno da je reper u stabilnom stanju i pod stalnim nadzorom.

Predstavnik policije Seminola rekao je za TMZ:

"Upoznati smo sa incidentom koji se dogodio u dijelu za parkiranje (valet) nakon 19 časova u ponedjeljak ispred Seminole Hard Rock Hollywood, a koji je doveo do povreda koje nisu opasne po život kod jedne osobe, koja je prevezena u Memorial Regional Hospital u Holivudu.

"Policija Seminola je odmah bila na licu mjesta i situacija je brzo stavljena pod kontrolu. Dvije osobe su privedene. Istraga je u toku. Lokacija je bezbjedna i nema prijetnje za javnost. Rad se nastavlja normalno".

Offsetov kolega iz grupe Migos, Takeoff, smrtno je upucan u novembru 2022. godine,

Offset je do prije nekoliko godina bio u braku s reperkom Kardi B s kojom ima troje djece.