Otkriveno koji je novi biznis Cvije: Reper više ne želi da se bavi muzikom, uplovio u fudbalske vode

Poznati reper Stefan Cvijović, poznatiji kao Cvija, uplovio je u menadžerske vode i već povukao prve konkretne poteze na fudbalskoj sceni.

Poznati reper Stefan Cvijović Cvija iznenadio je javnost prošle godine kada se javno oprostio od muzičke scene, kako je rekao, do daljnjeg.

"Imam 18 godina karijere iza sebe, trenutno stavljam tačku na muziku, posvećen sam nekim drugim stvarima", rekao je Cvija tada.

Međutim, do sada se nije znao koji je to novi biznis repera. Kako je otkriveno nedavno, on je uplovio u menadžerske vode, a već je napravio prve konkretne poteze na fudbalskoj sceni.

Cvija je, prema dostupnim informacijama, učestvovao u transferu Alekse Pejića u redove FK Željezničar, čime je najavio ozbiljniji angažman u sportskom menadžmentu.

Čini se da je, pored muzike, njegova velika strast upravo fudbal, u kojem sada pokušava da izgradi novu karijeru.

Njegov ulazak u ovaj svijet mogao bi biti zanimljiv spoj estrade i sporta, a ostaje da se vidi hoće li nastaviti nizati uspešne transfere i u narednom periodu.