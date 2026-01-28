Izvinio se jer je Jevrejima prijetio smrću i hvalio Hitlera: Kanje okrivio jezivu nesreću za svoje ponašanje

Kanje Vest je zakupio oglasni prostor u listu Vol Strit Džurnal (Wall Street Journal) kako bi se izvinio za svoje prošle antisemitske komentare.

Reper Kanje Vest izvinio se zbog svojih kontroverznih izjava koje je ranije iznosio, posebno onih usmerenih ka jevrejskoj zajednici. U tekstu koji je objavljen kao oglas u listu Volstrit džurnal, on je za svoje ponašanje okrivio saobraćajnu nesreću koja se dogodila pre više od dvije decenije, a koja je, kako je naveo, na kraju dovela do njegovog bipolarnog poremećaja.

"Onima koje sam povrijedio. Pre 25 godina imao sam saobraćajnu nesreću u kojoj sam slomio vilicu i zadobio povredu desnog frontalnog režnja mozga. U tom periodu pažnja je bila usmjerena na vidljive povrede – prelom, otok i neposrednu fizičku traumu. Dublja povreda, ona unutar moje lobanje, nije bila primijećena."

Kanje je u svom eseju naveo da tada nisu urađena sveobuhvatna snimanja, kao ni detaljni neurološki pregledi, zbog čega "mogućnost povrede frontalnog režnja nikada nije bila pomenuta". Reper je dodao da mu je ta povreda dijagnostikovana tek 2023. godine. "Taj medicinski propust nanio je ozbiljnu štetu mom mentalnom zdravlju i doveo do dijagnoze bipolarnog poremećaja tipa 1", naglasio je.

Vest je napisao da njegova "strašna dijagnoza" dolazi sa sopstvenim odbrambenim mehanizmom – poricanjem. "Kada si u maničnom stanju, ne misliš da si bolestan. Vjeruješ da svi ostali preteruju. Imaš osjećaj da svijet vidiš jasnije nego ikada ranije, a u stvarnosti potpuno gubiš kontrolu. Kada te ljudi jednom etiketiraju kao ‘ludaka’, stičeš utisak da više nemaš šta smisleno da ponudiš svijetu. Ljudi se lako šale i smiju, iako je u pitanju veoma ozbiljna i iscrpljujuća bolest od koje se može i umrijeti."

Reper je naglasio da je "najstrašnija stvar kod ovog poremećaja upravo to koliko je ubjedljiv kada ti govori: 'Ne treba ti pomoć'. Zaslijepi te, ali te ubijedi da imaš uvid. Osjećaš se moćno, sigurno i nezaustavljivo. Izgubio sam dodir sa stvarnošću."

"Što sam duže ignorisao problem, stvari su postajale sve gore. Govorio sam i činio stvari zbog kojih duboko žalim. Prema nekim ljudima koje najviše volim ponašao sam se najgore. Prolazili ste kroz strah, zbunjenost, poniženje i iscrpljenost pokušavajući da budete uz nekoga ko je povremeno bio neprepoznatljiv. Gledajući unazad, postao sam otuđen od svog pravog sebe", naveo je Kanje Vest u nastavku.

Zatim se izvinio zbog svojih antisemitskih ispada na društvenim mrežama.

"U tom slomljenom stanju privukao me je najrazorniji simbol koji sam mogao da pronađem – svastika, a čak sam prodavao i majice sa tim znakom. Jedan od teških aspekata bipolarnog poremećaja tipa 1 jesu nepovezani trenuci – mnogi kojih se i dalje ne mogu sjetiti – koji su doveli do loše procene i nepromišljenog ponašanja, što često djeluje kao iskustvo van sopstvenog tijela. Žalim i duboko se stidim svojih postupaka u tom stanju i posvećen sam preuzimanju odgovornosti, liječenju i suštinskoj promijeni. Ipak, to ne opravdava ono što sam učinio. Nisam nacista niti antisemit. Volim jevrejski narod", istakao je Kanje Vest.

Vest je tokom posljednjih nekoliko godina iznosio niz kontroverznih izjava zbog kojih je izgubio i neke poznate prijatelje sa kojima je ranije bio blizak, među kojima su Džej-Z, Kid Kadi i Džastin Biber. Na društvenim mrežama često je iskazivao mržnju prema Jevrejima, promovisao svastiku, govorio da "voli Hitlera", a podržao je i kontroverznog muzičkog mogula Šona Didija Komsa, koji je trenutno u zatvoru zbog krivičnih djela povezanih sa prostitucijom.

Njegove izjave dovele su i do gubitka mnogih poslovnih partnera, uključujući i Adidas, sa kojim je imao višegodišnju saradnju.

U svom obraćanju, Vest se posebno obratio crnačkoj zajednici, ističući da ga je "podržavala kroz sve uspone i padove, pa i u najmračnijim trenucima". "Crnačka zajednica je, bez ikakve sumnje, temelj onoga što jesam. Žao mi je što sam vas iznevjerio. Volim nas", poručio je reper.

On je takođe naveo da je početkom 2025. godine "upao u četvoromjesečnu epizodu psihotičnog, paranoidnog i impulzivnog ponašanja", koja mu je, kako kaže, "uništila život". Dodao je da ga je, nakon što je poslednjih mjeseci dotakao dno, supruga Bijanka Censori, s kojom se vjenčao 2022. godine, podstakla da potraži pomoć.

