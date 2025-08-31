"Sve je to cijena koju plaća za njegovo ludilo": Bjanka skovala pakleni plan da izvuče i posljednji dolar od Kanjea

Bjanka Censori navodno je do sada uzela 10 miliona dolara od svog supruga, poznatog repera, Kanjea Vesta.

Dok Kanje Vest prolazi kroz turbulentan period ispunjen skandalima, otkazanim ugovorima i kontroverznim rasipanjem novca, njegova supruga Bjanka Censori navodno u tišini gradi sopstveno bogatstvo – upravo zahvaljujući njegovim ispadima.

Kako piše "RadarOnline.com", Bjanka je navodno finansijski nagrađena za učešće u bizarnim javnim nastupima koji su postali prepoznatljiv dio njenog braka sa slavnim reperom. Navodi se da Kanje plaća oko 250.000 dolara po performansu, uključujući i čuveni "scenski poljubac jezikom" na žurki u Južnoj Koreji, prije jednog njegovog koncerta.

"Natjera je na te sulude poteze i plaća joj ogroman novac za to. Za njega je to ultimativna igra moći, a ona se bogati zahvaljujući njegovim fetišima", otkrio je izvor.



Tajna finansijska rezerva

Za razliku od Kanjea, Bjanka ne rasipa dobijene sume – naprotiv, pažljivo štedi i priprema se za život poslije razvoda.

"Veoma je pametna i sve sklanja sa strane. Priča se da već sada ima oko 10 miliona dolara, možda i više. Smatra da to i zaslužuje, jer je sve to cijena koju plaća za njegovo ludilo", navodi isti izvor.

Nekadašnja arhitekta brenda Yeezy navodno vidi svoju trenutnu situaciju ne samo kao priliku za pažnju javnosti, već i kao odskočnu dasku za novu karijeru.

Kanje na ivici finansijskog kraha

Dok Bjanka skuplja bogatstvo, Vestovi finansijski problemi se produbljuju. Reper, koji sada ima 48 godina, već je zabranjen u nekoliko zemalja zbog svojih kontroverznih izjava, čime je ostao bez značajnih prihoda od nastupa. Istovremeno, ostao je i bez unosnih ugovora, propale su mu investicije u nekretnine, dok njegova rastrošnost ne jenjava.

"Problem je u tome što Kanje ostaje bez gotovine. Ovo može da se završi katastrofalno", tvrdi insajder.

Nedavno je stavio na prodaju svoj stan u Kalabasasu, koji mu je pripao nakon razvoda od Kim Kardašijan 2022. godine, za manje od 3 miliona dolara – što upućeni nazivaju "sićom" u poređenju sa dugovima koje vuče.

Izvještaji sugerišu da se ti dugovi mjere u milionima, a uključuju i neplaćene poreze i kazne na imovinu.

Bjanka jedina profitira

Za sada, Bjankina strategija daje rezultate. Dok Kanjevo carstvo propada pod teretom kontroverzi i dugova, ona navodno pravi sopstvenu finansijsku sigurnost i priprema teren za nezavisnost.

"Jedina koja izlazi kao pravi pobjednik u ovoj priči je Bjanka", zaključuje izvor.

(Glossy/ MONDO)