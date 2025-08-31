logo
"Sve je to cijena koju plaća za njegovo ludilo": Bjanka skovala pakleni plan da izvuče i posljednji dolar od Kanjea

0

Bjanka Censori navodno je do sada uzela 10 miliona dolara od svog supruga, poznatog repera, Kanjea Vesta.

Bjanka Censori uzima pare od Kanije Vesta Izvor: Javier Rojas

Dok Kanje Vest prolazi kroz turbulentan period ispunjen skandalima, otkazanim ugovorima i kontroverznim rasipanjem novca, njegova supruga Bjanka Censori navodno u tišini gradi sopstveno bogatstvo – upravo zahvaljujući njegovim ispadima.

Kako piše "RadarOnline.com", Bjanka je navodno finansijski nagrađena za učešće u bizarnim javnim nastupima koji su postali prepoznatljiv dio njenog braka sa slavnim reperom. Navodi se da Kanje plaća oko 250.000 dolara po performansu, uključujući i čuveni "scenski poljubac jezikom" na žurki u Južnoj Koreji, prije jednog njegovog koncerta.

"Natjera je na te sulude poteze i plaća joj ogroman novac za to. Za njega je to ultimativna igra moći, a ona se bogati zahvaljujući njegovim fetišima", otkrio je izvor.

Pogledajte kako je nekada izgledala Bjanka Censori:

Tajna finansijska rezerva

Za razliku od Kanjea, Bjanka ne rasipa dobijene sume – naprotiv, pažljivo štedi i priprema se za život poslije razvoda.

"Veoma je pametna i sve sklanja sa strane. Priča se da već sada ima oko 10 miliona dolara, možda i više. Smatra da to i zaslužuje, jer je sve to cijena koju plaća za njegovo ludilo", navodi isti izvor.

Nekadašnja arhitekta brenda Yeezy navodno vidi svoju trenutnu situaciju ne samo kao priliku za pažnju javnosti, već i kao odskočnu dasku za novu karijeru.

Kanje na ivici finansijskog kraha

Dok Bjanka skuplja bogatstvo, Vestovi finansijski problemi se produbljuju. Reper, koji sada ima 48 godina, već je zabranjen u nekoliko zemalja zbog svojih kontroverznih izjava, čime je ostao bez značajnih prihoda od nastupa. Istovremeno, ostao je i bez unosnih ugovora, propale su mu investicije u nekretnine, dok njegova rastrošnost ne jenjava.

"Problem je u tome što Kanje ostaje bez gotovine. Ovo može da se završi katastrofalno", tvrdi insajder.

Nedavno je stavio na prodaju svoj stan u Kalabasasu, koji mu je pripao nakon razvoda od Kim Kardašijan 2022. godine, za manje od 3 miliona dolara – što upućeni nazivaju "sićom" u poređenju sa dugovima koje vuče.

Izvještaji sugerišu da se ti dugovi mjere u milionima, a uključuju i neplaćene poreze i kazne na imovinu.

Pogledajte fotografije Kanjea Vesta:

Bjanka jedina profitira

Za sada, Bjankina strategija daje rezultate. Dok Kanjevo carstvo propada pod teretom kontroverzi i dugova, ona navodno pravi sopstvenu finansijsku sigurnost i priprema teren za nezavisnost.

"Jedina koja izlazi kao pravi pobjednik u ovoj priči je Bjanka", zaključuje izvor.

(Glossy/ MONDO)

