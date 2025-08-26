Svijet šokiran zbog novog izgleda Nort Vest (12): Kritikovali Kim zbog ćerkinog korseta, na nogama platforme od 20 cm

Nov izgled najstarije ćerke Kim Kardašijan i Kanjea Vesta podelio je javnost.

Izvor: Instagram printscreen / kimkardashian

Iako javnost već godinama budno prati svaki potez Kim Kardašijan (44), ovoga puta reflektori su bili usmjereni na njenu ćerku Nort Vest. Tokom porodičnog odmora u Rimu, 12-godišnja Nort izazvala je veliku pažnju javnosti kada se pojavila u upadljivim čizmama sa visokim platformama koje su je učinile višom čak i od Kim.

Fotografije nastale prilikom izlaska iz elitnog restorana "Pierluigi" brzo su preplavile društvene mreže, izazvavši burne reakcije. Dok jedni hvale Nort zbog hrabrog i modernog stila, drugi smatraju da je njen izgled neprimjeren za djevojčicu njenih godina, a za to najviše krive njenu majku Kim.

Uostalom, uvjerite se i sami:

Nort Vest je nosila plavo-ombre frizuru, sunčane naočare, kikice i upečatljivu kombinaciju korseta i mini suknje, što je dodatno raspirilo komentare na internetu. Iako je Kim ostala verna svom klasičnom modnom izrazu, ovog puta je njena ćerka bila ta koja je ukrala svu pažnju.

"Djevojčica izgleda kao da je već tinejdžerka, malo je previše svega", "Kako je Kim ovo dozvolila?" "Kanje vjerovatno odabrava, ali ona kao majka bi trebalo da zna bolje, ona je tek djevojčica, pobogu ima samo 12", "Dekolte i kratka suknja? Kim pod hitno se saberi", zvučali su komentari na mrežama.

Nastavlja tradiciju porodice?

Dok jedni smatraju da je Nort prerano uvučena u svijet odrasle mode, drugi vjeruju da nema ništa loše u eksperimentisanju sa stilom, posebno kada odrasta uz majku koja je modna ikona. Bilo kako bilo, fotografije iz Rima još jednom pokazuju da će svaki potez porodice Kardašijan–Vest izazvati lavinu komentara.

Pogledajte još slika Kim i Nort:

Inače, zanimljivo je da su Nort i princ Džordž, budući kralj Engleske isto godište, (rođeni 2013.) te su mrežama krenula upoređivanja - koliko drugačije izgledaju u ovom uzrastu, uzevši u obzir kulturološke, ali i društvene razlike među njima.

Nort Vest i Princ Džordž su isto godište Izvor: Youtube printscreen / Somnium_Limen

Koje je vaše mišljenje - da li je ovo Ok izgled za djevojčicu njenog uzrasta ili ne? Pišite nam u komentarima.

