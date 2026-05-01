Majka (50) i sin (20) spremali ubistvo u Beogradu: Nađene instrukcije za likvidaciju, oružje krili u žbunju

Policija u Beogradu uhapsila sina, majku i još jednog maloletnika zbog sumnje da su planirali teško ubistvo i nedozvoljeno nošenje oružja.

Izvor: MUP Srbije

Policija u Beogradu uhapsila je tri osobe, od kojih je jedna maloljetna i spriječila teško ubistvo muškarca sa teritorije ovog grada.

Uhapšena su lica čiji su inicijali K.M. (20), O.M. (50) i maloljetno lice (17), saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Pretresom stanova i ostalih prostorija na više lokacija u Beogradu, kod maloljetne osobe policija je pronašla dva pištolja, od kojih jedan sa okvirom i 11 komada municije odgovarajućeg kalibra.

Kod lica K.M. pronađene su instrukcije za izvršenje ubistva, a O.M. je uhapšena zbog pomaganja u prenosu oružja.

Punoljetnim osobama određeno je zadržavanje do 48 časova i oni će biti predati nadležnom tužilaštvu, dok će maloljetno lice, u prisustvu roditelja, biti saslušano u Odjeljenju za maloljetnike Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.