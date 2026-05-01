Uhapšen Tarik Prusac koji je ubio bivšu suprugu: Djevojčica nije povrijeđena

Uhapšen Tarik Prusac koji je ubio bivšu suprugu: Djevojčica nije povrijeđena

Autor Dragana Božić Izvor Avaz.ba
0

Nakon intenzivne policijske potrage, na Darivi je uhapšen Tarik Prusac, osumnjičen da je ubio svoju bivšu suprugu i ranio njenog brata, te nakon toga odveo njihovu petogodišnju kćerku.

Dijete je pronađeno nepovrijeđeno, objavio je Avaz.

"U 16.15 sati Policijskoj upravi Novi Grad je prijavljena upotreba vatrenog oružja u naselju Dobrinja, ulica Omladinskih radnih brigada. Ljekar Hitne pomoći je u 16.30 sati konstatovao smrt žene u dobi od 41 godine.

U 19.15 sati, policijski službenici Uprave policije MUP-a KS lišili su slobode muškarca T.P. (1977) zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo. 49-godišnjak je lišen slobode na području opštine Stari Grad.

Dijete koje je počinilac poveo sa sobom nakon izvršenja krivičnog djela je pronađeno nepovrijeđeno i trenutno se o djetetu brinu stručnjaci", potvrđeno je iz MUP-a KS.

Uviđaj, kojim rukovodi dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, još uvijek je u toku.

