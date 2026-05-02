Supruga prijavljivala Tarika zbog uhođenja i prijetnji: Detalji jezivog ubistva u Sarajevu

Tarik Prusac osumnjičen je da je ubio sinoć u Sarajevu suprugu Elmu iz službenog pištolja, uprkos mjeri zabrane prilaska. Nakon zločina je uhapšen na Baščaršiji sa njihovom petogodišnjom ćerkom.

Elma Godinjak-Prusac, koju je sinoć ubio suprug Tarik Prusac u stanu na Dobrinji u Sarajevu, prijavljivala ga je za uhođenje, zbog čega su mu bile određene mjere zabrane prilaska koje, nažalost, nisu dale nikakav rezultat.

Kako saznaju mediji, u februaru ove godine Elma je policiji prijavila Tarika za prijetnje i uhođenje, ali je nakon poziva za saslušanje na bazi prijave odbila da podnese zahtjev za krivično gonjenje supruga. Uprkos tome, njemu je izrečena mjera zabrane prilaska.

Ono što je takođe potvrđeno jeste da Tarik Prusac ranije nije imao prijave za fizičke napade, ali jeste za psihičko maltretiranje supruge koja je želela da se razvede.

Nekoliko dana pre jučerašnje tragedije, policija je Tužilaštvu KS dostavila novu prijavu, tačnije izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Nažalost, poziv za saslušanje nije uspela ni da primi jer je monstrum juče sa nekoliko metaka iz vatrenog oružja ubio Elmu Godinjak. Sumnja se da je pre upotrebe vatrenog oružja, Tarik i fizički napao Elmu, a to će pokazati rezultati obdukcije. U izvršenju krivičnog djela Tarik Prusac je koristio službeni pištolj s obzirom na to da je radnik agencije za obezbjeđenje.

Nakon što je ubio majku svog djeteta, petogodišnju ćerku je poveo sa sobom sa Dobrinje na Baščaršiju, a policija ga je locirala i uhapsila u jednom ugostiteljskom objektu dok je jeo ćevape.

Hapšenju je prethodila velika policijska potraga, a Tarik Prusac je sve vreme bio naoružan.

Na svu sreću, nije povredio djevojčicu. Obavljen je medicinski pregled, a sa njom su razgovor obavili i psiholozi.

U toku dana osumnjičeni za ubistvo biće predat u nadležnost Tužilaštva KS, a istovremeno u toku dana biće obavljena i obdukcija tijela ubijene.

