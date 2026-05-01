U Sarajevu ubijena Elma Godinjak-Prusac: "Bila je u postupku razvoda, Tarik ju je uhodio"

Autori Dragana Božić Autori Klik.ba
Ubijena Elma Godinjak-Prusac (41) bila je u postupku razvoda od Tarika Prusca (49) koji ju je uhodio i kojem je bila izrečena mjera zabrane prilaska.

Advokatica Elmedina Bojičić, koja je u brakorazvodnoj parnici zastupala Elmu, koju je suprug danas ubio, nakon čega je pokušao da pobjegne sa njihovim djetetom, u razgovoru za Klix.ba kaže da je Elma strahovala za svoj život.

"Pokušali smo inicirati sporazumni razvod, ali on nije pristajao pa smo podnijeli tužbu. Trenutno je na snazi bila mjera zabrane, Elma ga je više puta prijavljivala policiji, stalno ju je pratio, uhodio i jako se plašila. Imam utisak da je imala osjećaj da se nešto ovakvo može desiti", kazala je potresena Bojičićeva.

Ističe da je jako razočarana što se pokazuje da mjera zabrane prilaska, koja je na papiru, zapravo ne znači ništa. Uprkos postojanju mjere, Elma je ubijena.

"On nije želio da se razvede, stalno je pratio i više puta ga je prijavljivala policiji zbog čega mu je u konačnici i izrečena mjera zabrane", kaže Bojičićeva.

Na pitanje da li raspolaže informacijama da li je Tarik Prusac bio nasilan u braku, odgovorila je:

"Nije bio nasilan. Ona jednostavno nije više željela s njim da živi, a on to nije prihvatao. On je nju plašio tim čudnim ponašanjem, stalno ju je pratio vozilom, osjećala se nesigurno, znale su je kolege s posla pratiti kući."

Tarik Prusac je uhapšen na Baščaršiji gdje je, sa petogodišnjom kćerkom, pobjegao nakon ubistva.

Možda će vas zanimati

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ