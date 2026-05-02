Osumnjičeni za ubistvo novinarke u Sarajevu danas pred Tužilaštvom KS

Osumnjičeni za ubistvo novinarke u Sarajevu danas pred Tužilaštvom KS

Autor N.D. Izvor Avaz
Tarik Prusac, osumnjičeni za ubistvo novinarke Elme Godinjak u sarajevskom naselju Dobrinja, biće danas, 2. maja, predat u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo, potvrđeno je iz pravosudnih institucija.

Portparolka Tužilaštva KS Azra Bavčić izjavila je da će tokom dana, osim predaje osumnjičenog, biti obavljena i obdukcija tijela ubijene 41-godišnje žene.

Stravičan zločin, koji je juče potresao Sarajevo, dogodio se u poslijepodnevnim časovima na Dobrinji, a prema prvim informacijama, Godinjak je usmrtio Prusac, koji je nakon toga pobjegao s mjesta zločina.

Dodatnu uznemirenost među građanima izazvala je činjenica da se osumnjičeni slobodno kretao gradom na dan praznika 1. maja, kada su brojni građani boravili na izletištima i šetalištima. Prema navodima medija, Prusac je vozilo ostavio na Darivi, a potom se uputio prema Baščaršiji, gdje je i pronađen, piše Avaz.

Uhapšen je u jednom ugostiteljskom objektu, gdje je boravio sa petogodišnjom djevojčicom koju je poveo sa sobom. Dijete nije povrijeđeno i o njemu trenutno brinu nadležne službe.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo demantovali su informacije o eventualnim drugim povrijeđenim osobama, potvrdivši da u ovom slučaju nije bilo ranjavanja.

Policija je tokom jučerašnjeg dana sprovela opsežnu potragu, posebno na području Darive, gdje je pristup građanima bio ograničen do pronalaska osumnjičenog.

Prema zvaničnim podacima policije, slučaj je prijavljen u 16.15 časova, a smrt žene konstatovana je petnaest minuta kasnije. Osumnjičeni, muškarac star 49 godina, uhapšen je u 19.15 časova na području opštine Stari Grad.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

