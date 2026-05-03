Drama na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu: UKP hitno reagovao zbog kineskog državljanina

Uhapšen kineski državljanin na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu zbog sumnje da je pokušao da mitom izbjegne detaljnu kontrolu.

U Beogradu je uhapšen kineski državljanin na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" zbog sumnje da je pokušao korupcijom da izbjegne detaljnu kontrolu. On je odmah uhapšen i određeno mu je zadržavanje do 48 časova nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.

"U nastavku akcije borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su kineskog državljanina Y. B. (59) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo davanje mita. Kako se sumnja, on je danas, na Aerodromu 'Nikola Tesla' u Beogradu, prilikom granične kontrole od strane pripadnika Uprave granične policije, u pasoš stavio novac kako bi izbjegao detaljnu kontrolu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu", navodi se u saopštenju.