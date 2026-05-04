"Kritično, ali stabilno": Rudi Đulijani hitno hospitalizovan

Bivši gradonačelnik Njujorka Rudolf Đulijani hospitalizovan je i nalazi se u "kritičnom, ali stabilnom stanju", rekao je njegov portparol Ted Gudmen.

Gudmen nije dao više detalja o Đulijanijevom stanju niti je rekao koliko je dugo u bolnici.

"Gradonačelnik Đulijani je borac koji se suočio sa svakim izazovom u svom životu sa nepokolebljivom snagom i sada se bori istom tom snagom. Molimo vas da nam se pridružite u molitvi za američkog gradonačelnika Rudija Đulijanija", naveo je Gudmen u saopštenju.

Đulijani (81) je dobio priznanja zbog svog odgovora na napad Al Kaide na Njujork 11. septembra 2001. godine, zaradivši nadimak "američki gradonačelnik".

Đulijani je radio kao advokat predsjednika SAD Donalda Trampa u njegovim neuspješnim pokušajima da poništi rezultate izbora 2020. godine, što je dovelo do krivičnih prijava protiv Đulijanija u dvije američke države i tužbe za klevetu od strane izbornih službenika.

Đulijani je negirao da je na bilo koji način prekršio zakon.

Tramp je, u objavi na društvenim mrežama, nazvao Đulijanija "najboljim gradonačelnikom u istoriji Njujorka" i rekao da su ga demokrate proganjale.