Aktivistkinje i novinarke o ubistvu Elme Godinjak: "Nijedna okolnost ne opravdava femicid"

Neformalna grupa aktivistkinja i novinarki iz Bosne i Hercegovine oglasila se povodom najnovijeg slučaja femicida od 1. maja gdje je Tarik Prusac vatrenim oružjem usmrtio svoju suprugu, novinarku Elmu Godinjak.

Kako su navele u svom saopštenju, najoštrije osuđuju femicid - posljednji i najbrutalniji vid nasilja prema ženama, i neodgovorne reakcije medija i javnosti.

"Ovo nije još jedna 'porodična tragedija'. Nije zločin iz 'strasti'. Femicid je obrazac – posljedica sistema koji ne štiti žene. Ubistvo tokom brakorazvodne parnice nije izolovan slučaj. To je situacija visokog rizika od ponavljanja prijetnji, odmazde i eskalacije nasilja. U takvim slučajevima najdjelotvornija mjera zaštite je pritvor. Mjera koja se, nažalost, u slučajevima nasilja u porodici najrjeđe traži i izriče", naglasile su.

Kako dalje navode, svaka ubijena žena je dokaz da institucije nisu ozbiljno procijenile rizik.

"Zahtijevamo da policija, tužilaštva, sudovi i centri za socijalni rad postupaju hitno, u skladu s rizikom po život žena. Svaka neprocijenjena prijetnja, svaka olako shvaćena prijava i svako odlaganje postupanja mogu imati nepopravljive posljedice. Posebno upozoravamo na neodgovorno medijsko izvještavanje tokom potrage za naoružanim počiniocem koji je bio u bijegu s djetetom. Javnost ima pravo biti obaviještena o opasnosti, ali policijske službe moraju jasno postaviti granice kriznog komuniciranja u posebno osjetljivim slučajevima sa djecom. Objavljivanje lokacija i operativnih informacija u realnom vremenu može dovesti do promjene ponašanja počinioca, ubrzati bijeg i direktno ugroziti djecu. Svaka greška u izvještavanju može imati previsoku cijenu po život djeteta", naglašavaju.

Dalje podsjećaju i da informisanje javnosti treba biti zasnovano na sigurnosti, a ne senzacionalizmu, brzini i klikovima.

"Jednako opasan je i javni govor koji prati vijesti o femicidu. Apelujemo na sve koji se ovim povodom oglašavaju — u medijima, javnim istupima, komentarima na društvenim mrežama ili kroz pravno zastupanje — da se suzdrže od romantiziranja nasilnika i njihovih motiva. Izjave poput 'on ju je volio', 'nije bio nasilan u braku', 'bio je dobar čovjek' ili 'puklo mu je' nisu bezazlene. To nije mišljenje bez posljedica. Takvi narativi potiču empatiju za nasilnika i stvaraju društve u klimu u kojoj se odmazda normalizira, a žene dodatno obeshrabruju da prijave nasilje. Osobe koje komentarima na društvenim mrežama kontinuirano podstiču razumijevanje za čin ubistva i opravdavaju nasilnika, mogu se smatrati riziko-osobama", poručuju.

"Nijedna okolnost ne opravdava femicid. Nijedna emocija ne opravdava ubistvo. Nijedna javna riječ ne smije služiti za relativizaciju nasilja prema ženama. Žene koje trpe bilo kakvo nasilje podsjećamo na brojeve SOS telefona: 1265 u Federaciji BiH i 1264 u RS", zaključuju u saopštenju.

*** Neformalnu grupu aktivistkinja i novinarki iz BiH čini viš od trideset osoba koje djeluju kroz medije i ženske nevladine organizacije oko zajedničke misije prevencije nasilja nad ženama, jačanje institucionalnog odgovora, boljeg medijskog izvještavanje i jačanja saradnje među saveznicama- novinarki i aktvistkinja.