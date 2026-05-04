Na treću godišnjicu masakra u Malom Orašju i Duboni, preživjeli Nemanja Ilić za medije govori o svom dugom i teškom oporavku i posljedicama sa kojima se i danas bori.

Izvor: Kurir/Jakov Milošević

Tri pune godine prošle su od kobnog 4. maja, kada je u masakru u Malom Orašju i Duboni ubijeno devetoro mladih zbog čega je osuđen Uroš Blažić. Nemanja Ilić, jedan od preživjelih, teško je ranjen kobne večeri, a njegov oporavak i dalje traje. Nemanja u razgovoru za medije govori o svemu što je doživio.

Uroš Blažić je decembra 2024. godine osuđen na 20 godina zatvora zbog stravičnog masakra, jer u vrijeme zločina nije imao navršenu 21 godinu, te nije mogla da mu bude izrečena kazna doživotnog zatvora.

Blažić je kobne večeri ubio devetoro i ranio 12 mladih ljudi u selima Dubona i Malo Orašje, između Mladenovca i Smedereva. Zbog zločina je osuđen i njegov otac Radiša Blažić, na 20 godina zatvora, zbog nezakonitog držanja oružja, kojim je zločin i počinjen.

Među teško ranjenima u napadu je i Nemanja Ilić. Ovaj mladić i dan danas se oporavlja od posljedica ranjavanja.

"Što se tiče oporavka, noga mi je sada okej, ali i dalje imam problem sa koljenom, koje je ostalo zamrznuto". To mi i danas pravi probleme u kretanju, a imam i ograničen pokret ruke. Iskreno, u tom periodu poslije ranjavanja sve mi je bilo teško. Sam oporavak je bio dug i naporan i fizički i psihički, mada bih rekao da su fizičke posljedice ostale izraženije", kaže za medije ovaj hrabri mladić.

Pogledajte fotografije iz Dubone i Malog Orašja

Vidi opis "Vrijeme ne liječi, naučiš da živiš sa tim": Ispovjest momka ranjenog tokom masakra kod Mladenovca Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 13 / 13

Kobni 4. maj mu je zauvek promenio život.

"Taj događaj mi je svakako promijenio pogled na život i na ljude uopšte. Poslije takvog iskustva ne možeš više da gledaš stvari istim očima kao ranije. Neke stvari počneš drugačije da cijeniš, a neke ljude i situacije sasvim drugačije posmatraš", kaže on.

Nemanja ističe da nema psihičke posljedice u onom smislu u kom ljudi to možda očekuju, ali da fizičke i dalje osjeća i nosi.

"Koljeno je i dalje ukočeno, pokret ruke mi je ograničen, a i pri hodu se vidi da štedim tu nogu, pa djeluje kao da hramljem", navodi Nemanja.

Ističe da mu svaki 4. maj teško pada - vraćaju se slike svega onoga što se desilo 2023. godine.

"Kada se približi godišnjica, prvo mi se vrate sjećanja, a odmah zatim i slike svega što se desilo. To su trenuci koji se sami vrate, bez obzira na to koliko vremena prođe. Iskreno, vrijeme ne liječi. Samo naučiš da živiš sa tim i da nastaviš dalje, ali to ne znači da je prošlo", iskren je Nemanja.

Navodi da je mnogo toga o samom događaju saznao tek kasnije.

"Postoje mnoge stvari koje sam tek kasnije saznao o samom događaju, ali je vremenom sve to postalo pomiješano i danas ni sam ne znam šta sam sve čuo poslije i šta mi je kada došlo do svijesti", kaže on i dodaje:

"Mislim da me ljudi ponekad gledaju malo drugačije kada znaju šta sam preživio. Ne mnogo, ali se osjeti".

Ističe da su mu posebno teško padala pitanja i komentari ljudi poput toga: "Kako nisi uspio da pobegneš?", a koji su dolazili od ljudi koji nisu razumjeli kroz šta je prošao.

"Na takve stvari nisam ni želeo da odgovaram, jer mislim da je svima jasno u kakvoj smo situaciji bili", kaže on.

U razgovoru za medije ističe da je sa preživelima i porodica stradalih u masakru u kontaktu.

"Preživjele i porodicame stradalih srećem često, jer živimo u istom selu, uvijek se javimo jedni drugima i malo popričamo, ali izbjegavamo da pričamo o kobnoj večeri, jer znam da im je teško i ne želim da produbljujemo rane", navodi Nemanja.

Pogledajte fotografije sa mjesta jezivog zločina

Vidi opis "Vrijeme ne liječi, naučiš da živiš sa tim": Ispovjest momka ranjenog tokom masakra kod Mladenovca Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Zorana Jevtić Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Zorana Jevtić Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Zorana Jevtić Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Zorana Jevtić Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Zorana Jevtić Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Zorana Jevtić Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Zorana Jevtić Br. slika: 7 7 / 7

Dan poslije masovne pucnjave u "Ribnikaru"

Masakr u selima Dubona i Malo Orašje, nadomak Mladenovca, dogodio se samo dan poslije masovne pucnjave u školi "Vladislav Ribnikar".

Tada je, hicima iz puške, Uroš Blažić ubio devet osoba, a ranio više njih. U masakru su ubijeni Petar Mitrović, Nemanja Stevanović, Lazar Milovanović, Marko Mitrović, Aleksandar Milovanović, Nikola Milić, Kristina i Milan Panić i Dalibor Todorović.

Tokom izricanje presude Urošu Blažiću, sudija je navela da je okrivljeni Blažić postupao sa umišljajem, svjestan svojih djela, svjestan zabranjenosti tih dijela.

"Učinio je sva četiri djela i oglašen je krivim. Kada je u pitanju jedinstvena kazna, sud je bio vezan odredbama Krvičnog zakonika i činjenicom da je u vrijeme izvršenja imao 20 godina i spada u kategoriju mlađih punoljetnih lica, pa se ne može izreći kazna veća od 20 godina, na koju je i osuđen. Okrivljeni je prilikom preduzimanja radnji ispoljio istrajnost, brutalnost i odsustvo svake empatije, ostavljajući ih bez pomoći i mirno napuštajući lice mjesta", navela je sudija.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:18 Malo Orašje Dubona pomen zrtvama Izvor: MONDO/Stefan Stojanović Izvor: MONDO/Stefan Stojanović

(Nova.rs/MONDO)