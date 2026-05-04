Amerika u Ormuskom moreuzu započinje "Projekat Sloboda": Spremne rakete, više od 100 aviona i 15.000 vojnika

Predsjednik SAD Donald Tramp najavio je početak "Projekta Sloboda" u Ormuskom moreuzu s ciljem deblokade brodova i obnove slobodne plovidbe.

Izvor: DT phots1/DigitalPen/Green Elk/Shutterstock

Predsjednik SAD Donald Tramp najavio je u nedelju uveče početak "Projekta Sloboda" u Ormuskom moreuzu, koji bi trebalo da izvuče blokirane brodove iz ovog područja, a oglasila se i američka vojska.

U saopštenju Centralne komande SAD (CENTCOM) naglašeno je da će američka vojska podržati Trampov projekat, ističući da će se na taj način obnoviti sloboda plovidbe za komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu.

"Misija, kojom upravlja predsjednik, podržavaće trgovačke brodove koji žele slobodno da tranzitiraju kroz ključni međunarodni trgovinski koridor. Četvrtina svjetske trgovine naftom morskim putem i značajne količine goriva i đubriva prevoze se kroz moreuz", naveli su iz CENTCOM-a.

Povodom početka misije oglasio se i admiral Bred Kuper.

"Naša podrška ovoj odbrambenoj misiji ključna je za regionalnu bezbjednost i globalnu ekonomiju, dok istovremeno održavamo pomorsku blokadu", rekao je admiral Bred Kuper, komandant CENTCOM-a.

Prošle nedjelje, Stejt department SAD najavio je novu inicijativu, u partnerstvu sa Ministarstvom odbrane SAD, za unapređenje koordinacije i razmene informacija među međunarodnim partnerima u podršci pomorskoj bezbjednosti u moreuzu. Koncept pomorske slobode ima za cilj da kombinuje diplomatsko delovanje sa vojnom koordinacijom, što će biti ključno tokom Projekta Sloboda.