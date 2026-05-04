"Umro je drug Tito": 46 godina od smrti Josipa Broza (Video)

Danas se navršava 46 godina od smrti doživotnog predsjednika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) i lidera Pokreta nesvrstanih, Josipa Broza Tita.

Tito je preminuo 4. maja 1980. godine u Kliničkom centru u Ljubljani, a sahranjen je četiri dana kasnije u Beogradu, u Kući cvijeća, uz prisustvo najviših delegacija iz više od 120 zemalja svijeta. Njegova sahrana i danas se smatra jednim od najvećih skupova svjetskih državnika u istoriji.

Očekuje se da će tokom dana Kuću cvijeća posjetiti brojni građani iz svih republika bivše Jugoslavije, kao i predstavnici udruženja poštovalaca njegovog lika i djela, kako bi položili cvijeće i odali počast.

Josip Broz Tito bio je na čelu Jugoslavije od završetka Drugog svjetskog rata do svoje smrti. Njegovu epohu obilježili su obnova zemlje, uvođenje samoupravnog socijalizma, raskid sa Staljinom 1948. godine i osnivanje Pokreta nesvrstanih, koji je Jugoslaviji obezbijedio značajan međunarodni ugled.

Tito je bio poznat i po specifičnom načinu života koji je odudarao od stereotipa komunističkih lidera.

Volio je luksuz, putovanja i protokol, a tokom svoje vladavine koristio je više rezidencija širom Jugoslavije, među kojima su najpoznatije bile na Brionima, gdje je ugostio brojne svjetske državnike i javne ličnosti.

Jedna od zanimljivosti vezanih za njegov život jeste i takozvani "Plavi voz", luksuzna kompozicija kojom je putovao širom zemlje i inostranstva, a koja je danas turistička atrakcija. Takođe, bio je poznat po kolekciji poklona koje je dobijao od stranih delegacija, uključujući egzotične životinje, umjetnička djela i luksuzne predmete.

Tito je imao značajnu ulogu na međunarodnoj sceni, balansirajući između Istoka i Zapada tokom Hladnog rata. Upravo zahvaljujući toj politici, Jugoslavija je održavala odnose i sa Sjedinjenim Američkim Državama i sa Sovjetskim Savezom, što je bilo neuobičajeno za to vrijeme.

Njegov privatni život takođe je često bio predmet interesovanja javnosti. Bio je oženjen Jovankom Broz, a njihov odnos, naročito u kasnijim godinama, bio je obavijen velom misterije zbog njenog povlačenja iz javnog života.

Iako decenijama nakon raspada SFRJ njegova ličnost izaziva oprečne ocjene istoričara i javnosti – od nostalgije za stabilnošću i standardom, do kritika zbog autoritarnog načina vladavine i političkih progona – Josip Broz Tito ostaje jedna od najvažnijih istorijskih ličnosti 20. vijeka na ovim prostorima.