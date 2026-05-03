logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Policija ubila krokodila u Južnoj Africi, sumnja se da je progutao muškarca za kojim se tragalo

Policija ubila krokodila u Južnoj Africi, sumnja se da je progutao muškarca za kojim se tragalo

Autor N.D. Izvor SRNA
0

Južnoafrička policija usmrtila je krokodila u rijeci Komati na sjeveroistoku zemlje, te ga helikopterom, uz pomoć užeta, izvukla zbog sumnje da je progutao muškarca za kojim se tragalo.

shutterstock_2680275655.jpg Izvor: Shutterstock

Krokodil dug 4,5 metara i težak oko 500 kilograma prevezen je u obližnji Nacionalni park "Kruger" gdje su u njegovoj utrobi pronašli ljudske ostatke.

Slijedi DNK analiza kako bi se potvrdilo da li pripadaju nestalom mušracu.

Potraga je pokrenuta prošle sedmice nakon što je vozilo muškarca zapelo pri pokušaju prelaska nabujale rijeke preko mosta, prenosi "Bi-Bi-Si".

Portparol policije u provinciji Mpumalanga pukovnik Mavela Masondo izjavio je da je vozilo bilo prazno kada su službenici stigli, zbog čega se posumnjalo da je vozača odnijela vodena struja.

U potrazi su korišteni dronovi i helikopteri, a vlasti su uočile ostrvo na kojem je bilo nekoliko krokodila.

Šef policijske ronilačke jedinice Johan Potgieter rekao je da su na osnovu iskustva zaključili da je jedan od krokodila nedavno jeo.

On je izjavio da je životinja imala izrazito veliki stomak, nije se pomjerala, niti pokušavala da pobjegne u rijeku, uprkos buci dronova i helikoptera.

Nakon što je krokodil usmrćen, Potgieter je spušten iz helikoptera kako bi proveo, kako je policija opisala, "vrlo opasnu i složenu operaciju izvlačenja".

Potgieter je priznao da je iskustvo bilo napeto.

"Nije baš najpametnije približiti se opasnom kraju krokodila", rekao je on.

Možda će vas zanimati

Tagovi

krokodil južna afrika

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ