Policija ubila krokodila u Južnoj Africi, sumnja se da je progutao muškarca za kojim se tragalo

Južnoafrička policija usmrtila je krokodila u rijeci Komati na sjeveroistoku zemlje, te ga helikopterom, uz pomoć užeta, izvukla zbog sumnje da je progutao muškarca za kojim se tragalo.

Krokodil dug 4,5 metara i težak oko 500 kilograma prevezen je u obližnji Nacionalni park "Kruger" gdje su u njegovoj utrobi pronašli ljudske ostatke.

Slijedi DNK analiza kako bi se potvrdilo da li pripadaju nestalom mušracu.

Potraga je pokrenuta prošle sedmice nakon što je vozilo muškarca zapelo pri pokušaju prelaska nabujale rijeke preko mosta, prenosi "Bi-Bi-Si".

Portparol policije u provinciji Mpumalanga pukovnik Mavela Masondo izjavio je da je vozilo bilo prazno kada su službenici stigli, zbog čega se posumnjalo da je vozača odnijela vodena struja.

U potrazi su korišteni dronovi i helikopteri, a vlasti su uočile ostrvo na kojem je bilo nekoliko krokodila.

Šef policijske ronilačke jedinice Johan Potgieter rekao je da su na osnovu iskustva zaključili da je jedan od krokodila nedavno jeo.

On je izjavio da je životinja imala izrazito veliki stomak, nije se pomjerala, niti pokušavala da pobjegne u rijeku, uprkos buci dronova i helikoptera.

Nakon što je krokodil usmrćen, Potgieter je spušten iz helikoptera kako bi proveo, kako je policija opisala, "vrlo opasnu i složenu operaciju izvlačenja".

Potgieter je priznao da je iskustvo bilo napeto.

"Nije baš najpametnije približiti se opasnom kraju krokodila", rekao je on.