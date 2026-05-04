Vlado Đajić iznio ozbiljne optužbe: "Zaposlenima u javnim institucijama prijete otkazima čak i zbog lajka"

Vlado Đajić iznio ozbiljne optužbe: "Zaposlenima u javnim institucijama prijete otkazima čak i zbog lajka"

Autor Haris Krhalić
Vlado Đajić upozorio na pritisak u javnim institucijama Republike Srpske.

Vlado Đajić Izvor: Slaven Petković - Mondo

Predsjednik novoosnovane stranke „Volja naroda Srpske“, Vlado Đajić, upozorio je na pritiske i prijetnje kojima su izloženi zaposleni u javnim institucijama Republike Srpske. Prema njegovim riječima, građani se suočavaju sa prijetnjama otkazima čak i zbog najsitnijih znakova podrške ovoj političkoj opciji na društvenim mrežama.

Đajić ističe da se svakodnevno javlja sve veći broj građana koji svjedoče o neprijatnostima i direktnim ucjenama usmjerenim prema njima ili članovima njihovih porodica.

„Čujemo od mnogih da im prijete otkazima ili pokušavaju da ih smijene samo zato što lajkuju naše objave. To je nedopustiv pritisak i jasan pokazatelj straha od slobodne volje građana“, poručio je Đajić.

S obzirom na ozbiljnost situacije, lider „Volje naroda Srpske“ pozvao je simpatizere na oprez, naglašavajući da stranka ima puno razumijevanje za njihovu bezbjednost i egzistenciju.

Đajić je poručio građanima da ne moraju javno istupati niti napuštati trenutne strukture ako će ih to koštati posla.

„Razumijemo vas. 4. oktobra glasajte po savjesti i pameti. To je vaše pravo koje vam niko ne može oduzeti u glasačkoj kutiji“, naglasio je on.

Đajić se zahvalio građanima na masovnom odzivu i dolasku u prostorije stranke u Banjaluci, navodeći da su brojne poruke podrške i novi članovi jasan dokaz da narod želi promjene.

Podsjećamo, Vlado Đajić je nedavno zvanično napustio SNSD i osnovao novu stranku.

Komentari 1

DoktorsaUKC

Pa dragi direktore, tu praksu ste vi provodili u onom najcrnjem i najgorem obliku. Imate li stida da o tome pričate? Obraz-đon Ćurla zamjenik direktora hahaha

