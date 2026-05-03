logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Strašan snimak sa auto-puta kod Bujanovca: Vozač "audija" jurio skoro 240 kilometara na sat

Strašan snimak sa auto-puta kod Bujanovca: Vozač "audija" jurio skoro 240 kilometara na sat

Autor Aleksandar Blagić
0

Državljanin Grčke divljao na auto-putu kod Bujanovca - vozio skoro 240 kilometara na sat.

Vozač "audija" jurio skoro 240 kilometara na sat Izvor: mup.gov.rs/printscreen

Na teritoriji Bujanovca je danas saobraćajna policija zaustavila državljanina Grčke (35) koji je vozio automobil marke "audi" brzinom od 236 kilometara na čas na delu auto-puta gde je ograničenje brzine 130 kilometara na čas. Protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, kontrolišući saobraćaj presretačem, danas oko 16 časova na teritoriji opštine Bujanovac, zaustavili su državljanina Grčke (35) koji se vozilom 'audi', švajcarskih registarskih oznaka, kretao brzinom od 236 kilometara na čas, na dijelu auto-puta gde je ograničenje brzine 130 kilometara na čas. Vozač je isključen iz saobraćaja i protiv njega je podnijeta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

Pripadnici Uprave saobraćajne policije, koji kontrolu saobraćaja vrše presretačima, u prethodna dva dana, sprovodeći akciju pojačane kontrole saobraćaja povodom prvomajskih praznika, iz saobraćaja su isključili četiri vozača zbog učinjenog prekršaja nasilničke vožnje. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i druge saobraćajne propise, jer neodgovorno ponašanje za volanom direktno ugrožava živote i bezbjednost svih učesnika u saobraćaju. Policijski službenici Uprave saobraćajne policije nastaviće sa pojačanim kontrolama u cilju očuvanja bezbednosti na putevima", navodi se u saopštenju.

Pogledajte snimak bahate vožnje državljanina Grčke

Pogledajte

00:23
Nasilnička vožnja
Izvor: Mup Srbije
Izvor: Mup Srbije

Pročitajte i ovo

Tagovi

autoput Srbija vožnja

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ