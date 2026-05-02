Bivšu suprugu tukao, vezao, pa pucao: Tarik Prusac ispitan u Tužilaštvu KS, čeka se odluka o daljim mjerama

Nakon 25 minuta u Tužilaštvu KS, osumnjičeni je vraćen u policijski pritvor, a tužilac će u zakonskom roku odlučiti o daljim mjerama

Izvor: avaz.ba/screenshot

Osumnjičeni za ubistvo žene u sarajevskom naselju Dobrinja, Tarik Prusac, sproveden je u Tužilaštvo Kantona Sarajevo.

Tu je proveo oko 25 minuta, a u tom periodu obavljeno je njegovo ispitivanje nakon čega je vraćen u prostorije za zadržavanje Ministarstva unutrašnjih poslova KS.

Postupajući tužilac, u zakonskom roku od 24 sata, odlučiće o daljim mjerama prema osumnjičenom.

Kako je ranije saopšteno iz Tužilaštva KS, Prusac se sumnjiči da je juče došao ispred stana 41-godišnje žene na Dobrinji. Nakon što je izašla iz stana, osumnjičeni je napao, prijetio joj pištoljem, fizički je zlostavljao te vezao ljepljivom trakom.

Nakon toga je iz stana odveo dijete, dok je žena pokušala da ih sustigne. U haustoru zgrade osumnjičeni je ispalio hitac pogodivši je u stomak.

Poslije zločina pobjegao je vozilom koje je ranije ostavio na Darivi, a potom se uputio prema Baščaršiji, gdje je i lociran i uhapšen u jednom ugostiteljskom objektu.

Osumnjičenom je ranije bila izrečena mjera zabrane prilaska žrtvi.

Podsjetimo, u petak, 1. maja, u ulici Omladinskih radnih brigada na Dobrinji, u popodnevnim satima dogodilo se femicid. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova KS sinoć su u 19:15 sati uhapsili Tarika Prusca koji je osumnjičen za ubistvo Elme Godinjak-Prusac, bivše partnerice s kojom je bio u procesu razvoda.

Iz policije su zvanično saop[tili da je osumnjičeni uhapšen na području Starog Grada, bez detalja o mjestu i načinu hapšenja.

Osumnjičeni je, nezvanično, automobil parkirao na poznatom sarajevskom šetalištu Dariva. U tom momentu je ugledao policajce, te se odlučio pješke uputiti prema Baščaršiji. S njim je sve vrijeme bilo dijete koje je odveo iz stana nakon ubistva bivše supruge. Kako bi umirio dijete, osumnjičeni je odlučio da ode na ćevape.

To mu je dobro došlo u pokušaju da se "utopi u masu" s obzirom da je Baščaršija jučer vrvila od domaćih gostiju i turista.

Njega je, prema medijskim informacijama, snimila kamera kod Vijećnice te je su ga policajci brzo locirali. S obzirom na osjetljivost situacije, policajci su pažljivo isplanirali akciju hapšenja, koju su na kraju uspješno izvršili.

Osumnjičeni je nakon hapšenja sproveden u prostorije MUP-a KS, a dijete je pronađeno bez povreda i nalazi se pod nazdorom stručnjaka.

(Oslobodjenje/Mondo)