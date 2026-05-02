Baš u stilu generacije Z: Istraživanje pokazalo - trećina mladih vjeruje da ima vidovnjačke sposobnosti

Novo istraživanje pokazuje da čak trećina pripadnika generacije Z jveruje da može da predvidi razvoj događaja, ali granica između instinkta i anksioznosti često ostaje nejasna.

U svijetu punom neizvjesnosti, ideja o vidovnjačkim sposobnostima nikada nije djelovala primamljivije. Ako ste rođeni između 1997. i 2012. godine, moguće je da već posjedujete takve "moći", ili bar vjerujete da ih imate.

Trećina pripadnika generacije Z u SAD tvrdi da je imala duplo više "vidovnjačkih trenutaka" nego bejbi-bumeri, pokazuje istraživanje kompanije Talker Research. To u praksi znači da im se "šesto čulo", kako kažu, javlja tek jednom ili dva puta mjesečno, ali da ne mogu stalno da proriču budućnost.

Vidovnjačke sposobnosti mogu podrazumevati različite stvari, od komunikacije sa mrtvima (medijumi) do "vizija" povezanih sa predmetima ili mjestima (vidovitost). Ipak, ispitanici iz generacije Z najčešće su svoje sposobnosti opisivali kao snažnu intuiciju o tome kako će se određene situacije razvijati.

U istraživanju, 33 odsto ispitanika reklo je da može da osjeti kada „nešto nije u redu", 28 odsto tvrdi da prepoznaje neiskrenost, dok je 26 odsto navelo da ima jak unutrašnji osjećaj kada treba da se povuče iz neke situacije.

Za one starije od 29 godina koji se osećaju zapostavljeno ima i utješnih vijesti.

Neke "vidovnjačke" intuicije prisutne su u svim generacijama. I bejbi-bumeri i generacija Z, na primjer, dijele "šesto čulo" kada je reč o finansijama, dok su milenijalci najintuitivniji u ljubavnim odnosima.

Generacija X, prema istraživanju, najčešće tačno predviđa ishode događaja.

Iako će neki odmah reći da to nisu nikakve natprirodne sposobnosti već običan zdrav razum, ovakva „new age" vjerovanja postaju sve popularnija, naročito sa razvojem društvenih mreža.

Interesovanje za tarot karte, kristale i astrologiju naglo je poraslo, a viralne teorije poput "manifestacije" i "delulu" trenda dodatno su dobile na popularnosti, obe zasnovane na ideji da će se nešto ostvariti ako dovoljno vjerujete u to.

Istraživanje iz 2025. godine koje je sproveo Pew Research Center pokazalo je da 30 odsto Amerikanaca bar jednom godišnje koristi astrologiju, tarot ili usluge proroka, uglavnom iz zabave.

Sve to dolazi u trenutku kada raste zabrinutost zbog stanja u svijetu. Ekonomska nesigurnost, geopolitičke krize, klimatske promjene i nedostatak podrške za mentalno zdravlje navode dio mladih da traži osjećaj kontrole na drugim mjestima.

Ipak, iako ove intuicije mogu pružiti privid usmjerenja, većina mladih i dalje ostaje skeptična, ili barem ne sasvim uvjerena u njihovu tačnost.

Čak 35 odsto ispitanika priznalo je da nije sigurno da li može da razlikuje sopstvenu intuiciju od anksioznosti.

A možda ta neizvjesnost i nije loša stvar. Ona znači da je sve i dalje moguće i da su beskrajno bogatstvo i svjetski mir možda tik iza ugla.

(EUpravo zato/euronews.com)