Iritiraju vas zvuci krckanja, srkanja i žvakanja? To može da ukaže na posebnu sposobnost vašeg mozga

Osobe koje registruju i obrađuju više stimulusa iz okruženja, često postižu stvarne kreativne uspjehe. Iza toga se krije jedna zanimljiva osobina - način na koji mozak filtrira informacije iz spoljnog svijeta.

Da li vas često nerviraju zvuci poput krckanja, srkanja ili žvakanja? Ako je odgovor da, moguće je da imate mizofoniju - preosjetljivost na određene, najčešće svakodnevne zvuke. Procjene pokazuju da se sa ovim fenomenom suočava i do 20 odsto ljudi. Iako mnogi ovo stanje doživljavaju kao neprijatno ili čak kao manu, sve više istraživanja sugeriše da ono može da ima i svoju "drugu stranu".

Naime, osobe koje u životu ostvaruju značajne kreativne uspehe, često imaju tzv. "propustljiv" senzorni filter. To znači da njihov mozak ne odbacuje automatski sve spoljašnje podražaje, već ih u većoj meri propušta i obrađuje. U praksi, to može da izgleda kao pojačana svijest o zvucima, detaljima i promenama u okruženju, čak i onima koje većina ljudi jedva primjećuje.

Kako pokazuju istraživanja naučnika sa Northwestern University, objavljena u časopisu Neuropsychologia, upravo takva "otvorenost" mozga može biti povezana sa većom kreativnošću. Mozak koji prima više informacija, ima i više "materijala" za povezivanje ideja, stvaranje novih koncepata i originalnih rješenja.

S druge strane, ova osobina može da ima i svoje izazove. Ljudi sa osjetljivijim senzornim sistemom često imaju poteškoće da se koncentrišu u bučnom okruženju, lakše se preopterećuju i imaju izraženiju potrebu za tišinom i povlačenjem. Zvuci koji drugima dijeluju beznačajno, njima mogu da izazovu iritaciju, napetost ili čak anksioznost.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da ova osobina ne mora nužno da bude prepreka, naprotiv. Kada se razumije i pravilno kanališe, može da postane prednost, naročito u oblastima koje zahtevaju kreativnost, pažnju na detalje i duboko razmišljanje.

Drugim riječima, ako vas nervira tuđe žvakanje, možda to nije samo znak osjetljivosti, već i pokazatelj da vaš mozak radi na malo drugačiji, ali potencijalno vrlo vrijedan način.

