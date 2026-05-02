Vučić o NIS-u i Rafineriji: U toku presudni pregovori sa Mađarima, u fokusu snabdijevanje Srbije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su u toku složeni pregovori u vezi sa Rafinerijom i ulaganjima Naftne industrije Srbije u petrohemiju, naglasivši da se traži rješenje koje će zaštititi interese domaće privrede.

Izvor: Marko Karović

Kako je naveo, mađarska strana želi što povoljniji ugovor za sebe, dok Srbija pokušava da sačuva što veći broj kompanija, zbogčega su razgovori zahtjevni, ali postoji očekivanje da će se doći do zajedničkog rješenja.

Vučić je istakao da se situacija dodatno komplikuje zbog sve većeg trošenja državnih rezervi nafte.

"Trošimo sve više rezervi i pitanje je da li ćemo uspjeti da ih u potpunosti obnovimo. Obnavljamo ih djelimično, ali to skupo plaćamo i gubimo veliki novac", rekao je on.

Dodao je da je država uspjela da obezbedi finansijsku stabilnost zahvaljujući odgovornoj monetarnoj i fiskalnoj politici, što omogućava da se trenutna kriza izdrži, ali je upozorio da takva situacija ne može trajati unedogled.

Predsjednik je naglasio i da Srbija za sada uspjeva da obezbedi stabilno snabdevanje gorivom bez nestašica, ističući da građani ne čekaju u redovima na pumpama, uprkos globalnim izazovima.

On je upozorio da će dodatne posledice po Srbiju imati i međunarodni ekonomski odnosi, posebno uvođenje carina od 25 odsto na evropske automobile.

"To će se negativno odraziti i na našu zemlju, jer smo snažno povezani sa evropskom auto-industrijom i velikim brojem kompanija koje su dio tog lanca", rekao je Vučić.

Kako je zaključio, uprkos svim izazovima, očekuje se da će Srbija uspeti da pronađe rješenja koja će očuvati ekonomsku stabilnost u narednom periodu.