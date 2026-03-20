NIS dobio dodatni rok: Licenca OFAC-a produžena uoči samog isteka roka

Kancelarija za kontrolu strane imovine SAD (OFAK) nezvanično je produžila operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije do 17. aprila.
Kancelarija za kontrolu strane imovine SAD (OFAK) odlučila je da produži licencu Naftnoj industriji Srbije do 17. aprila, nezvanično se saznaje. Operativna licenca za NIS isticala je u ponoć, odnosno zbog vremenske razlike sutra u 6 ujutru.
Prošle sedmice kompanija je od američke administracije zatražila novo produženje dozvole za rad, a u januaru je predat i preliminarni kupoprodajni ugovor "Gaspomnjefta" i MOL-a i čeka se odgovor OFAK-a.
U uslovima globalne kriza zbog rata na Bliskom istoku koji prouzrokuje nestašicu nafte i visoke cijene nafte koje i dalje skaču, Vlada Srbije je juče produžila zabranu izvoza nafte i naftnih derivata za pogon motora do 2. aprila kao jednu od mera.
U narednim danima, biće pušteno 40.000 tona dizela iz rezervi, kao dodatna mera za zaštitu tržišta. Nedavno je Vlada Srbije odlučila i da smanjenji akcize na gorivo u iznosu od 20 odsto.
