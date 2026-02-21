JANAF dobio američku dozvolu za isporuku nafte prema Srbiji

JANAF je dobio licencu do 20. marta 2026. koja omogućava nesmetan transport sirove nafte s NIS-om i garantuje stabilnost energetskih tokova.

Jadranski naftovod (JANAF) objavio je saopštenje povodom odluke američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) kojom je osiguran nastavak ključnih energetskih operacija.

Uprava JANAF-a, predvođena predsjednikom Stjepanom Adanićem i članovima Vladislavom Veselicom i Ivanom Barbarićem, istakla je kako je u saradnji s Vladom RH dobijena licenca koja vrijedi do 20. marta 2026. godine. Ova dozvola omogućuje potpuno nesmetano izvršavanje Ugovora o transportu sirove nafte s kompanijom NIS a.d.

"Ovom licencom zagarantovana je stabilnost ključnih energetskih tokova u skladu s međunarodnim obavezama. Odluka američke administracije potvrđuje odgovorno poslovanje JANAF-a i usklađenost naših aktivnosti sa strateškim ciljevima Hrvatske i Evropske unije", poručili su.

