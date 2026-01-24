Oglasio se NIS o licenci OFAK-a: Evo šta je navedeno u saopštenju

Ministarstvo finansija SAD izdalo je u Naftnoj industriji Srbije (NIS) posebnu licencu kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti, saopšteno je sinoć.

Ministarstvo finansija SAD izdalo je u petak kompaniji Naftnoj industriji Srbije (NIS) posebnu licencu kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije zaključno sa 20. februarom 2026. godine, saopštila je sinoć ta kompanija.

Kako je navedeno, nova licenca omogućava održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdjevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

''O svim novim okolnostima koje mogu uticati na poslovanje kompanije, NIS će pravovremeno obavijestiti javnost'', navedeno je u saopštenju kompanije.