logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oglasio se NIS o licenci OFAK-a: Evo šta je navedeno u saopštenju

Oglasio se NIS o licenci OFAK-a: Evo šta je navedeno u saopštenju

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Ministarstvo finansija SAD izdalo je u Naftnoj industriji Srbije (NIS) posebnu licencu kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti, saopšteno je sinoć.

NIS o licenci ofak Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ministarstvo finansija SAD izdalo je u petak kompaniji Naftnoj industriji Srbije (NIS) posebnu licencu kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije zaključno sa 20. februarom 2026. godine, saopštila je sinoć ta kompanija.

Kako je navedeno, nova licenca omogućava održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdjevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

''O svim novim okolnostima koje mogu uticati na poslovanje kompanije, NIS će pravovremeno obavijestiti javnost'', navedeno je u saopštenju kompanije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

NIS OFAC licenca

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ