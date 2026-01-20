Vučić se oglasio iz Davosa: "Ne vidim prepreke za produženje licence NIS-a"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Davosu da ne vidi prepreke za produženje operativne licence Naftne industrije Srbije (NIS).

Izvor: Kurir/Petar Aleksić/Mondo/Stefan Stojanović

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ne vidi prepreku da operativna licenca za NIS bude produžena. On je dodao da se odgovor od OFAK-a očekuje do kraja ove nedjelje.

Vučić izjavio je u Davosu da će tokom foruma razgovarati sa velikim brojem svjetskih lidera. Kako je najavio, uskoro se očekuje i dolazak predsjednika Azerbejdžana Ilham Aliyev u Srbiju.

Vučić je izrazio očekivanje da će biti potpisan dogovor o izgradnji gasne elektrane snage 500 megavata, čime bi se značajno ojačao elektroenergetski sistem Srbije.

Gasna elektrana kao stabilan izvor energije

"Dodaćemo 500 megavata u naš sistem, što je velika stvar. To je izvor koji ne zavisi od sunčanih dana niti od vjetra, već isključivo od snabdjevanja gasom", rekao je Vučić.

Kako je naveo, Srbija sa Azerbejdžanom potpisuje ugovor o isporuci gasa preko bugarskog interkonektora, koji je izgrađen u saradnji sa Evropskom unijom. Gasna elektrana biće izgrađena u okolini Niš, čime bi se otvorio i novi razvojni i poslovni izvor na jugu Srbije.

Predsjednik je istakao da će ovaj projekat značajno smanjiti pritiske i neizvjesnosti u vezi sa budućim snabdjevanjem električnom energijom.

Vučić je upozorio da gasna elektrana, iako važna, neće biti dovoljna za sve izazove koji predstoje Srbiji, posebno u oblasti digitalne infrastrukture i vještačke inteligencije.

"Hoćemo da gradimo nove data centre. Naši data centri u Kragujevcu već sada troše više električne energije nego cijeli Kragujevac. Vještačka inteligencija zahtijeva ogromne, bukvalno nenormalne količine struje i mi na to moramo da se naviknemo, da se pripremimo i da izgradimo mrežu koja to može da primi", rekao je Vučić.

Dodao je da su upravo zbog toga važni i sastanci sa međunarodnim energetskim partnerima, kako bi Srbija dugoročno obezbijedila stabilnu i pouzdanu energetsku infrastrukturu za industriju, digitalni razvoj i nove tehnologije.

Vučić je rekao da je zemlja uspjela da prevaziđe sankcije, i da iako smo željeli da budemo većinski vlasnici u NIS, nismo uspjeli, ali treba reći "bravo" za ovo rješenje.

(Mondo.rs)