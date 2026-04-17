logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Produžena licenca za rad NIS-u: Ministarka Đedović Handanović otkrila detalje

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

OFAC američkog Ministarstva finansija produžio je licencu za rad Naftnoj industriji Srbije do 16. juna, čime je omogućen nesmetan rad rafinerije u Pančevu i stabilnije snabdijevanje naftnim derivatima u Srbiji.

Produžena licenca za rad NIS-u Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je danas da je Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) američkog Ministarstva finansija produžila licencu za rad Naftnoj industriji Srbije do 16. juna.

"Dobili smo dobre vijesti iz SAD da je produžena licenca za rad NIS-u za 60 dana, što je veoma važno za stabilnije planiranje kupovine sirove nafte, siguran rad rafinerije u Pančevu i pouzdano snabdijevanje naftnim derivatima u zemlji. Ovo produženje predstavlja pozitivan signal napretka u pregovorima o promjeni vlasništva između mađarskog MOL-a i ruskog Gaspromnjefta. Za našu državu je najvažnije da NIS nastavi sa stabilnim poslovanjem, očuva radna mjesta i doprinosi energetskoj sigurnosti Srbije",  rekla je Đedović Handanović i dodala da je za državu primarno da se NIS trajno ukloni sa liste američkih sankcija kako bi kompanija mogla da realizuje dugoročne nabavke sirove nafte, dok je drugi cilj povećanje udjela Srbije u vlasništvu za pet odsto čime će dobiti veću mogućnost za kontrolu upravljanja i uticaja u kompaniji.

Istakla je da je država uspjela da sačuva stabilnost snabdijevanja svim energentima po pristupačnim cijenama uprkos otežanom poslovanju NIS-a u prethodnih godinu i po dana, činjenici da gotovo 100 dana u Srbiju nije stizala sirova nafta, kao i najvećoj energetskoj krizi sa kojom se svijet suočio zbog situacije na Bliskom istoku.

"Takođe, najviše rukovodstvo MOL-a će u subotu boraviti u Beogradu, a operativni timovi od utorka kako bismo razgovarali o svim detaljima", navodi ministarka.

Đedović Handanović dodaje i da će javnost biti obaviještena o svakom značajnom koraku narednih dana i nedjelja.

(Kurir/MONDO)

Tagovi

NIS OFAC

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

