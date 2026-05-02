logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Naoružani napadači oteli naftni tanker kod jemenske obale: Drama na Bliskom istoku, napadi sve češći

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Naoružani napadači oteli su naftni tanker kod obale Jemena i usmjerili ga ka Somaliji. Britanska mornarica upozorava na drastičan porast napada i zastrašujuća iskustva civilnih posada.

Naoružani napadači oteli su naftni tanker kod obale jemenske pokrajine Šabva, saopštila je jemenska obalska straža. Prema prvim informacijama, neidentifikovani muškarci preuzeli su kontrolu nad tankerom "M/T Eureka" i usmerili ga prema Adenskom zalivu, u smjeru somalskih voda, izvijestio je Rojters.

Gotovo istovremeno, britanska agencija za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) izvestila je o sumnjivoj aktivnosti 84 nautičke milje jugozapadno od jemenske luke Mukala. Prema njihovom saopštenju, brodu za rasuti teret približili su se mali čamac i ribarsko plovilo na udaljenost od 500 metara.

Drastičan porast broja napada

Iz Kraljevske mornarice, koja upravlja centrom UKMTO, navode da je broj prijava koje primaju "eksplodirao" otkako je 28. februara počeo američko-izraelski rat protiv Irana, posebno u Ormuskom moreuzu. U periodu od 1. marta do 27. aprila UKMTO je zabilježio 41 incident, a većinom se radilo o napadima u kojima su brodovi oštećeni, posada povrijeđena ili je pretrpljena kolateralna šteta.

Komandant UKMTO-a: "To je zastrašujuće iskustvo"

"Najpotresniji su pozivi sa brodova koji su pod napadom", kaže komandant Džo Blek, šef operacija UKMTO-a, piše Gardijan. "To je za njih apsolutno zastrašujuće iskustvo – oni su civili, nisu spremni za ovo. Suočeni su sa dronovima, projektilima, paljbom iz pešadijskog oružja usmerenom na komandni most ili mašinsko odeljenje, kao i sa pretnjama sopstvenoj bezbjednosti. Zbog svega toga su pod stresom, mnogi govore tek osnove engleskog i pokušavaju da opišu događaje koje je i njima samima teško da shvate."

Tagovi

Bliski istok napad tanker

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

