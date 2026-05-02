Naoružani napadači oteli naftni tanker kod jemenske obale: Drama na Bliskom istoku, napadi sve češći

Naoružani napadači oteli su naftni tanker kod obale Jemena i usmjerili ga ka Somaliji. Britanska mornarica upozorava na drastičan porast napada i zastrašujuća iskustva civilnih posada.

Naoružani napadači oteli su naftni tanker kod obale jemenske pokrajine Šabva, saopštila je jemenska obalska straža. Prema prvim informacijama, neidentifikovani muškarci preuzeli su kontrolu nad tankerom "M/T Eureka" i usmerili ga prema Adenskom zalivu, u smjeru somalskih voda, izvijestio je Rojters.

Gotovo istovremeno, britanska agencija za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) izvestila je o sumnjivoj aktivnosti 84 nautičke milje jugozapadno od jemenske luke Mukala. Prema njihovom saopštenju, brodu za rasuti teret približili su se mali čamac i ribarsko plovilo na udaljenost od 500 metara.

Drastičan porast broja napada

Iz Kraljevske mornarice, koja upravlja centrom UKMTO, navode da je broj prijava koje primaju "eksplodirao" otkako je 28. februara počeo američko-izraelski rat protiv Irana, posebno u Ormuskom moreuzu. U periodu od 1. marta do 27. aprila UKMTO je zabilježio 41 incident, a većinom se radilo o napadima u kojima su brodovi oštećeni, posada povrijeđena ili je pretrpljena kolateralna šteta.

Komandant UKMTO-a: "To je zastrašujuće iskustvo"

"Najpotresniji su pozivi sa brodova koji su pod napadom", kaže komandant Džo Blek, šef operacija UKMTO-a, piše Gardijan. "To je za njih apsolutno zastrašujuće iskustvo – oni su civili, nisu spremni za ovo. Suočeni su sa dronovima, projektilima, paljbom iz pešadijskog oružja usmerenom na komandni most ili mašinsko odeljenje, kao i sa pretnjama sopstvenoj bezbjednosti. Zbog svega toga su pod stresom, mnogi govore tek osnove engleskog i pokušavaju da opišu događaje koje je i njima samima teško da shvate."