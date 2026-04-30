Amerika će prvi put lansirati ovo hipersonično oružje? "Tamni orao" pet brži od brzine zvuka

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Razmatra se raspoređivanje hipersonične rakete "Tamni orao" na Bliski istok, uz mogućnost upotrebe protiv Irana, zbog potrebe za sistemom većeg dometa koji bi pogodio ciljeve duboko u iranskoj teritoriji.

Razmatra se raspoređivanje hipersonične rakete "Tamni orao" na Bliski istok

Centralna komanda SAD zatražila je razmatranje raspoređivanja dugo odlagane hipersonične rakete američke vojske poznate kao "Tamni orao" na Bliski istok, s mogućnošću njene upotrebe protiv Irana. 

Kao razlog se navodi potreba za sistemom većeg dometa koji bi mogao da pogodi lansere balističkih raketa duboko unutar iranske teritorije.

Ukoliko bi odluka bila odobrena, to bi bio prvi put da SAD operativno raspoređuju ovu vrstu hipersoničnog oružja, javlja "Blumberg". Ističe se i da program kasni, posebno imajući u vidu da su Rusija i Kina već uvele slične sisteme u upotrebu.

Prema izvoru upoznatom sa situacijom, Iran je svoje lansirne sisteme izmjestio van dometa rakete "Precizni udar", koja može da gađa ciljeve na udaljenosti većoj od 480 kilometara. Izvor, koji je želio da ostane anoniman, naveo je da konačna odluka o zahtjevu još nije donijeta.

"Tamni orao", odnosno hipersonično oružje dugog dometa, procjenjuje se da ima domet veći od 2.700 kilometara. Razvijen je da leti brzinom pet puta većom od brzine zvuka, uz sposobnost manevrisanja kako bi izbjegao protivraketnu odbranu, a prvenstveno je namijenjen za probijanje naprednih sistema PVO poput ruskih i kineskih. Cijena po komadu iznosi oko 15 miliona dolara, a prema dostupnim informacijama, trenutno ih nema više od osam u arsenalu.

